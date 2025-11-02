خبرگزاری کار ایران
داوود مهابادی سرمربی داماش گیلان شد
باشگاه داماش گیلان پس از قطع همکاری با علی نظرمحمدی، داوود مهابادی را به‌عنوان سرمربی جدید خود برای ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، به‌دنبال جدایی علی نظرمحمدی از هدایت تیم داماش گیلان، مدیران این باشگاه طی روزهای اخیر با چند گزینه مذاکره کردند و در نهایت امروز از داوود مهابادی به‌عنوان سرمربی جدید تیم رونمایی شد.

باشگاه داماش در بیانیه رسمی خود اعلام کرد:

«داوود مهابادی از امروز به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان فعالیت خود را آغاز کرده و هدایت تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول بر عهده خواهد داشت.»

مهابادی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود و در کارنامه او هدایت تیم‌هایی نظیر راه‌آهن تهران، تربیت یزد، فجر سپاسی، پیام مشهد، گهر درود، مس سرچشمه، استقلال اهواز، پاس همدان، آلومینیوم اراک، برق شیراز، نساجی مازندران، مشکی‌پوشان، شهرداری ماهشهر، تیم ملی جوانان، شاهین بوشهر، خوشه طلایی ساوه، استقلال خوزستان و شهر راز شیراز دیده می‌شود.

سرمربی جدید داماش در فصل گذشته به‌عنوان مدیر فنی مس کرمان و سرمربی شهر راز شیراز فعالیت داشت و اکنون در حالی هدایت تیم گیلانی را بر عهده گرفته که داماش در قعر جدول لیگ دسته اول قرار دارد و برای بقا در این رقابت‌ها به نتایج مطلوبی نیازمند است.

