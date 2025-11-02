حضور سرزده ساپینتو در تمرین تیم فوتسال استقلال

ساپینتو در بدو ورود با محمدرضا حیدریان، سرمربی تیم فوتسال استقلال، دیدار و گفت‌وگو کرد و سپس دقایقی برای بازیکنان سخن گفت.

در این دیدار، حیدریان با ابراز خرسندی از حضور سرمربی تیم فوتبال استقلال در تمرین تیم فوتسال اظهار داشت:«خوشبختانه شرایط تیم فوتبال استقلال بسیار خوب است و از آقای ساپینتو ممنونیم که با وجود مشغله فراوان، وقت گذاشتند و در تمرین تیم فوتسال حاضر شدند. این دیدار قطعاً باعث افزایش انگیزه بازیکنان ما در ادامه مسابقات خواهد شد.»

در ادامه، ساپینتو با بازیکنان تیم فوتسال گفت‌وگو کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای آنان، به اهمیت همدلی و تلاش مشترک بین دو تیم باشگاه استقلال اشاره داشت.

در پایان این دیدار صمیمی، پیراهن شماره ۹ تیم فوتسال استقلال به‌صورت نمادین به ریکاردو ساپینتو اهدا شد تا یادبودی از این حضور در تمرین تیم فوتسال باقی بماند.