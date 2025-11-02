حضور سرزده ساپینتو در تمرین تیم فوتسال استقلال
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال، امروز با حضور در تمرین تیم فوتسال این باشگاه ضمن دیدار با اعضای کادرفنی و بازیکنان، دقایقی برای آنان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی تیم فوتسال آقایان استقلال، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال امروز بهصورت غیرمنتظره در محل تمرین تیم فوتسال این باشگاه حاضر شد.
ساپینتو در بدو ورود با محمدرضا حیدریان، سرمربی تیم فوتسال استقلال، دیدار و گفتوگو کرد و سپس دقایقی برای بازیکنان سخن گفت.
در این دیدار، حیدریان با ابراز خرسندی از حضور سرمربی تیم فوتبال استقلال در تمرین تیم فوتسال اظهار داشت:«خوشبختانه شرایط تیم فوتبال استقلال بسیار خوب است و از آقای ساپینتو ممنونیم که با وجود مشغله فراوان، وقت گذاشتند و در تمرین تیم فوتسال حاضر شدند. این دیدار قطعاً باعث افزایش انگیزه بازیکنان ما در ادامه مسابقات خواهد شد.»
در ادامه، ساپینتو با بازیکنان تیم فوتسال گفتوگو کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای آنان، به اهمیت همدلی و تلاش مشترک بین دو تیم باشگاه استقلال اشاره داشت.
در پایان این دیدار صمیمی، پیراهن شماره ۹ تیم فوتسال استقلال بهصورت نمادین به ریکاردو ساپینتو اهدا شد تا یادبودی از این حضور در تمرین تیم فوتسال باقی بماند.