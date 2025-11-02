هافبک الشرطه: تراکتور تیم بزرگی است اما ما هم قهرمان عراقیم

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و الشرطه عراق در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، عبدالرزاق قاسم، هافبک جوان الشرطه، همراه با مؤمن سلیمان سرمربی تیم در نشست خبری حاضر شد و از آمادگی کامل بازیکنان برای این مسابقه سخن گفت.

او اظهار داشت:«برای این بازی کاملاً آماده هستیم و به ساختار تاکتیکی‌ای که سرمربی به ما ارائه داده، تسلط داریم. در دیدارهای گذشته شاید نتایج دلخواه‌مان را کسب نکرده باشیم، اما این موضوع هیچ تأثیری بر ذهنیت و تمرکز ما نخواهد گذاشت.»

قاسم درباره تقابل با نماینده ایران افزود:«می‌دانیم تراکتور تیمی قدرتمند و قهرمان ایران است، اما الشرطه نیز قهرمان عراق است و ما هم شخصیت بزرگی داریم. فردا دو تیم بزرگ مقابل هم قرار می‌گیرند و هدف ما ارائه بهترین عملکرد ممکن خواهد بود.»

او در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال جلب توجه تیم‌های ایرانی در این مسابقه گفت:«تمام تمرکز ما روی بازی فرداست. به مسائل جانبی فکر نمی‌کنیم و تنها هدف‌مان این است که کیفیت واقعی الشرطه را نشان دهیم. این بازی فرصتی است تا ثابت کنیم چقدر پیشرفت کرده‌ایم و در چه سطحی از فوتبال قرار داریم.»

