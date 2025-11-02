خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هافبک الشرطه: تراکتور تیم بزرگی است اما ما هم قهرمان عراقیم

هافبک الشرطه: تراکتور تیم بزرگی است اما ما هم قهرمان عراقیم
کد خبر : 1708517
لینک کوتاه کپی شد.

عبدالرزاق قاسم، هافبک ۲۲ ساله تیم الشرطه عراق، در نشست خبری پیش از دیدار برابر تراکتور تبریز تأکید کرد که تیمش برای این بازی آماده است و قصد دارد توانایی واقعی خود را در زمین نشان دهد.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و الشرطه عراق در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، عبدالرزاق قاسم، هافبک جوان الشرطه، همراه با مؤمن سلیمان سرمربی تیم در نشست خبری حاضر شد و از آمادگی کامل بازیکنان برای این مسابقه سخن گفت.

او اظهار داشت:«برای این بازی کاملاً آماده هستیم و به ساختار تاکتیکی‌ای که سرمربی به ما ارائه داده، تسلط داریم. در دیدارهای گذشته شاید نتایج دلخواه‌مان را کسب نکرده باشیم، اما این موضوع هیچ تأثیری بر ذهنیت و تمرکز ما نخواهد گذاشت.»

قاسم درباره تقابل با نماینده ایران افزود:«می‌دانیم تراکتور تیمی قدرتمند و قهرمان ایران است، اما الشرطه نیز قهرمان عراق است و ما هم شخصیت بزرگی داریم. فردا دو تیم بزرگ مقابل هم قرار می‌گیرند و هدف ما ارائه بهترین عملکرد ممکن خواهد بود.»

او در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال جلب توجه تیم‌های ایرانی در این مسابقه گفت:«تمام تمرکز ما روی بازی فرداست. به مسائل جانبی فکر نمی‌کنیم و تنها هدف‌مان این است که کیفیت واقعی الشرطه را نشان دهیم. این بازی فرصتی است تا ثابت کنیم چقدر پیشرفت کرده‌ایم و در چه سطحی از فوتبال قرار داریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ