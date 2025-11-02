مکان برگزاری دربی تهران همچنان نامشخص!

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به زمان برگزاری دربی تهران، بحث‌ها درباره محل میزبانی این مسابقه همچنان ادامه دارد. هرچند طبق برنامه سازمان لیگ، این دیدار باید در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شود، اما به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی، گزینه‌های مختلفی برای میزبانی این بازی در نظر گرفته شده است.

در ابتدا ورزشگاه پارس شیراز به‌عنوان گزینه اصلی مطرح شد، اما پس از آن نام ورزشگاه‌های امام خمینی اراک و شهید نصیری یزد نیز در فهرست میزبانان احتمالی قرار گرفت. افزون بر این، ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد که اخیراً با میزبانی از بازی جام حذفی به چرخه رقابت‌ها بازگشته، یکی دیگر از گزینه‌های جدی عنوان شده است.

در عین حال، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال برگزاری دربی در ورزشگاه شهرقدس خبر می‌دهند؛ گزینه‌ای که در صورت تأیید می‌تواند مانع از خروج مسابقه از پایتخت شود.

علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در گفت‌وگویی درباره وضعیت محل برگزاری دربی گفت:«برگزاری دربی ملاحظات خاصی دارد؛ از جمله مسائل امنیتی، استقبال تماشاگران و حق انتخاب میزبان برای تعیین ورزشگاه. تا این لحظه چیزی درباره شهرقدس نشنیده‌ام و به نظر می‌رسد هنوز در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستند. ورزشگاه‌های شیراز و مشهد در حال حاضر مطرح‌اند.»

او همچنین درباره وضعیت ورزشگاه آزادی توضیح داد:«با دستور وزیر ورزش، روند بازسازی و مقاوم‌سازی آزادی تسریع شده است. عملیات سبک‌سازی و تأمین اعتبار در دستور کار قرار دارد و باید صبر کنیم تا ورزشگاه به شکل استاندارد آماده شود.»

از سوی دیگر، زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، با اشاره به مطرح شدن نام مشهد گفت:«تا این لحظه هیچ پیشنهاد رسمی برای میزبانی دربی در مشهد دریافت نکرده‌ایم. صرفاً صحبت‌هایی در سطح کلی مطرح شده است و تصمیم نهایی بر عهده وزارت ورزش خواهد بود.»

همچنین حاتم احمدی، مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی شیراز، نیز نسبت به احتمال برگزاری دربی در شیراز اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به این ترتیب، با وجود گزینه‌های متعدد و اظهارنظرهای گوناگون، هنوز تصمیم نهایی درباره محل برگزاری دربی پایتخت گرفته نشده و باید دید سازمان لیگ و وزارت ورزش در نهایت کدام شهر را برای میزبانی این مسابقه بزرگ انتخاب خواهند کرد.

