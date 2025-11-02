به گزارش ایلنا، تیم الشرطه عراق در حالی خود را برای دیدار حساس برابر تراکتور تبریز در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند که مؤمن سلیمان، سرمربی ۵۱ ساله این تیم، در نشست خبری پیش از بازی به تمجید از حریف ایرانی پرداخت و گفت:«برای نخستین بار است که به ایران می‌آییم و از حضور در اینجا خوشحالیم. در مسیر بازی‌های آسیایی موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم و مطمئنم مقابل تراکتور هم فرصت‌های خوبی خواهیم داشت. می‌دانیم با تیمی بزرگ و پرهوادار روبه‌رو هستیم اما به کار خودمان اعتماد داریم.»

سلیمان با اشاره به عملکرد تیمش در رقابت‌های آسیایی افزود:«ما تیمی جوان هستیم و طبیعی است که گاهی اشتباهاتی داشته باشیم، اما در مسیر پیشرفت قرار داریم. از میان ۲۴ تیم لیگ قهرمانان، در آمار پاس موفق حتی از تیم‌هایی مانند الهلال هم بالاتر بودیم. در لیگ عراق نیز جزو تیم‌های برتر هستیم و به توانایی خود ایمان داریم.»

وی در پاسخ به سؤالی درباره انگیزه بازیکنانش برای جلب توجه تیم‌های ایرانی گفت:«شاید این سؤال را باید از خود بازیکنان بپرسید، اما به نظر من هر بازیکن باید به جای چنین افکاری به تیم ملی کشورش فکر کند. تلاش من این است که ذهنیت پیشرفت و دعوت به تیم ملی در بین بازیکنانم نهادینه شود.»

سرمربی الشرطه همچنین در خصوص مقایسه فوتبال ایران و عراق اظهار کرد:«این دیدار را نباید مقایسه‌ای بین دو کشور دانست. تراکتور تیم بزرگی است و در ایران سابقه قهرمانی دارد، اما ما هم پیشرفت زیادی کرده‌ایم و می‌خواهیم نشان دهیم در سطح بالایی قرار داریم. البته بازی در حضور ۷۰ هزار تماشاگر تبریزی آسان نیست، ولی پیش‌تر مقابل تیم‌هایی مانند الهلال با بودجه‌های سنگین هم بازی کرده‌ایم.»

