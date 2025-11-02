رونالدو: فوتبال هنوز زندگی من است
کریستیانو رونالدو، ستاره ۴۰ ساله النصر عربستان، پس از پیروزی تیمش برابر الفیحاء در هفته هفتم لیگ حرفهای عربستان تأکید کرد که همچنان با عشق و انگیزهای فراوان به فوتبال ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار هفته هفتم لیگ حرفهای عربستان، تیم النصر موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد الفیحاء عبور کند و کریستیانو رونالدو، کاپیتان پرتغالی این تیم، با دو گل خود نقش اصلی را در پیروزی زردپوشان ایفا کرد.
رونالدو پس از پایان مسابقه در گفتوگویی رسانهای اظهار داشت:«شب فوقالعادهای بود، هم برای من و هم برای تیم. النصر پیروز شد و من هم دو گل زدم، که اهمیت زیادی دارد. همیشه گفتهام دوران طولانی ورزشی فقط با عشق و علاقه ممکن است و من هنوز همان اشتیاق را در خود حس میکنم. چه گل بزنم چه نه، فوتبال زندگی من است و همیشه همینطور بوده. حدود ۲۳ یا ۲۴ سال است که در این مسیر هستم و تا وقتی بدنم اجازه دهد، ادامه خواهم داد.»
ستاره پرتغالی النصر که در این فصل عملکرد درخشانی از خود نشان داده، تاکنون در ۷ مسابقه لیگ عربستان ۸ گل به ثمر رسانده و یکی از مؤثرترین بازیکنان تیمش در مسیر رقابت برای قهرمانی محسوب میشود.