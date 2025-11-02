اسامی همه تیمهای حاضر در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی اعلام شد
مرحله سوم رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور با برگزاری دو دیدار پایانی به اتمام رسید و تیمهای شهرداری نوشهر و بعثت کرمانشاه با برتری مقابل حریفان خود، به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کردند.
به گزارش ایلنا، با برگزاری دو دیدار پایانی مرحله سوم جام حذفی، چهره همه تیمهای صعودکننده به مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شد. در روزهای گذشته ۱۴ بازی این مرحله انجام شده بود و امروز نیز دو مسابقه باقیمانده برگزار شد تا تکلیف تیمهای صعودکننده مشخص شود.
در نخستین دیدار امروز، تیم شهرداری نوشهر به هدایت کیانوش رحمتی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد نود ارومیه عبور کند. هر دو گل این دیدار را محمد حسینی برای نماینده نوشهر به ثمر رساند تا این تیم راهی مرحله بعدی رقابتها شود.
در دومین مسابقه نیز دو تیم لیگ یکی مس سونگون و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی پس از تساوی ۱–۱ در وقت قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با برتری ۵–۴ بعثت به پایان رسید. در جریان مسابقه، یکی از بازیکنان بعثت در وقت اضافه از زمین اخراج شد، اما این تیم در نهایت توانست با عملکرد بهتر در ضربات پنالتی جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند. شاهین ثاقبی تنها بازیکن مس سونگون بود که ضربه پنالتی خود را از دست داد.
بدین ترتیب، ۱۶ تیم حاضر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مشخص شدند:
نفت و گاز گچساران، مس کرمان، فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، هوادار تهران، نیروی زمینی، پادیاب خلخال، نساجی مازندران، آکادمی کیا، برق شیراز، داماش گیلان، سایپا، شناورسازی قشم، شهرداری نوشهر و بعثت کرمانشاه.
در این مرحله حذف زودهنگام تیمهای صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و آریو اسلامشهر از جمله نتایج غیرمنتظره و شگفتیساز رقابتها بود.
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی سازمان لیگ، قرعهکشی مرحله یک شانزدهم نهایی فردا (دوشنبه ۱۲ آبان) از ساعت ۱۵ در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان تیمها و اهالی رسانه برگزار خواهد شد. در این مرحله، ۱۶ تیم لیگ برتری نیز به جمع تیمهای حاضر اضافه میشوند تا مسیر رقابتها برای صعود به مراحل بالاتر مشخص شود.