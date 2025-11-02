بازگشت حسینی به ترکیب کایسری پس از دو ماه
مدافع ایرانی تیم کایسریاسپور پس از غیبت بیش از دو ماهه به دلیل مصدومیت، در ترکیب اصلی تیمش مقابل کاسیمپاشا در چارچوب هفته یازدهم سوپر لیگ ترکیه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم کایسریاسپور از دقایقی پیش در ورزشگاه «کادیر هاس» میزبان کاسیمپاشا است و در حالی یکی از دیدارهای هفته یازدهم سوپر لیگ ترکیه را برگزار میکند که حضور سید مجید حسینی در ترکیب اصلی این تیم مورد توجه رسانههای ترکیهای قرار گرفته است.
مدافع پیشین استقلال که در نخستین دیدار فصل جاری برابر باشاکشهیر در ترکیب ثابت قرار داشت و بهعنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد، در همان بازی دچار مصدومیت شد و حدود دو ماه و نیم از میادین دور ماند. حسینی پس از پشت سر گذاشتن مراحل درمانی و تمرینات اختصاصی، اکنون دوباره به شرایط بازی بازگشته است.
این بازیکن که در دو فصل اخیر نیز با مصدومیتهای متوالی مواجه بوده و به همین دلیل به ترتیب تنها در ۱۰ و ۱۴ مسابقه به میدان رفته بود، در فصل جاری نیز پیش از مصدومیت تنها یک بازی انجام داده بود. با این حال، بازگشت او به ترکیب میتواند خبر خوشی برای کایسریاسپور باشد.
حسینی در مدت غیبت خود ۹ دیدار لیگ و یک مسابقه جام حذفی را از دست داد، اما اکنون با آمادگی کامل در ترکیب تیمش مقابل کاسیمپاشا حضور دارد و امیدوار است بدون تکرار مصدومیت، فصل پرفروغی را در فوتبال ترکیه پشت سر بگذارد.