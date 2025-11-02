واکنش اداره کل ورزش آذربایجان شرقی به وضعیت زمین یادگار امام
اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیهای درباره وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز اعلام کرد که با وجود ادامه روند تثبیت چمن، شرایط زمین برای میزبانی مسابقه تراکتور و الشرطه عراق مناسب ارزیابی شده است.
به گزارش ایلنا، بهدنبال انتشار گزارشها و تصاویر مربوط به وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز پیش از دیدار تراکتور و الشرطه عراق، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با صدور بیانیهای جزئیاتی از روند آمادهسازی و ترمیم زمین مسابقه را تشریح کرد.
در این اطلاعیه آمده است که زمین چمن ورزشگاه پس از آسیبدیدگی در نخستین دیدار آسیایی تیم تراکتور، طی دو مرحله کاشت مجدد و ترمیم، در حال گذر از فرآیند تثبیت است. بر اساس اعلام این نهاد، هرچند تعویض کامل چمن هنوز به وضعیت نهایی نرسیده، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد زمین برای برگزاری دیدارهای رسمی از جمله بازی مقابل الشرطه شرایط مطلوبی دارد و مجوز میزبانی صادر شده است.
اداره کل ورزش و جوانان استان تأکید کرده است که با توجه به اهمیت رقابتهای آسیایی و لزوم حفظ امتیاز میزبانی تبریز، عملیات فنی بدون وقفه ادامه یافته تا بازیهای خانگی تراکتور در این ورزشگاه برگزار شود. همچنین مقرر شده است پس از دیدار با الشرطه نیز اقدامات مراقبتی و ترمیمی روی چمن ادامه یابد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که آسیب اولیه زمین پس از مسابقه با الوحده امارات بهدلیل استفاده زودهنگام از چمن تازهکاشت بوده است. با این حال، با انجام اقدامات فوری و علمی از گسترش آسیب جلوگیری شد و تاکنون گزارشی از مشکل فنی جدی برای انجام مسابقات ارائه نشده است.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در پایان اعلام کرده است که تثبیت کامل چمن هیبریدی جدید حدود یک ماه دیگر زمان نیاز دارد و پس از آن، زمین یادگار امام بهطور کامل آماده میزبانی از مسابقات لیگ برتر و دیدارهای بینالمللی خواهد بود.