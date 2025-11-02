به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، این مجمع از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و با حضور اعضای مجمع، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیون برگزار خواهد شد.

در این نشست، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش حسابرسی و مالی در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌شود و تقویم ورزشی سال آینده نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

همچنین در دستور کار مجمع، انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون شامل نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره، تفویض اختیار به هیات رئیسه برای اصلاح دستورالعمل وثاقت و امانت و اصلاح آیین‌نامه کمیته‌های فدراسیون نیز قرار دارد.

گفتنی است روسای هیات های استانی و نیز کمیسیون ها به صورت وبیناری در مجمع شرکت خواهند داشت.

