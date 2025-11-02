خبرگزاری کار ایران
بازتاب درخشش طلایی والیبال دختران ایران در سایت شورای المپیک آسیا

درخشش طلایی دختران رشته‌های تیمی والیبال، هندبال و فوتسال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در سایت شورای المپیک بازتاب ویژه‌ای داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال به نقل از کمیته ملی المپیک، وب سایت شورای المپیک آسیا در گزارشی نوشت: دختران ورزشکار ایران موفق شدند مدال‌های طلای تاریخی فوتسال، هندبال و والیبال را به دست آورند؛ موفقیتی که نشان‌دهنده رشد چشمگیر استعدادهای جوان کشور در رشته‌های تیمی است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با ابراز خرسندی از نتایج کاروان ایران به وبسایت OCA گفت: این موفقیت فوق‌العاده و تاریخی برای ورزش بانوان ایران است. برای نخستین بار، تعداد زیادی از بانوان ورزشکار در یک رویداد چندرشته‌ای شرکت کردند و عملکردشان به‌خوبی نشان داد که این تصمیم کاملاً درست بوده است.

مهدی علی نژاد با بیان این‌که همه ما از این نتایج بسیار خوشحالیم، گفت: از عملکرد کلی کاروان بسیار راضی هستیم. قرار گرفتن در جمع پنج کشور برتر جدول مدال‌ها دستاوردی ارزشمند است و همه اعضای کاروان باید به تلاش خود افتخار کنند.

وی افزود: تیم فوتسال دختران ایران با پیروزی در ضربات پنالتی برابر تیم قدرتمند چین، به مدال طلای مسابقات دست یافت. در والیبال نیز دختران ایران با برتری ۳ بر ۲ مقابل اندونزی در دیدار نهایی (۲۸–۲۶، ۲۰–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۵–۱۷، ۱۶–۱۴) عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

در هندبال، تیم ملی دختران ایران با عملکردی بی‌نقص و شش پیروزی متوالی در مرحله گروهی، بدون شکست به مدال طلا دست یافت.

در ادامه این گزارش آمده است، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی این موفقیت را تبریک گفت و اظهار داشت: دختران ایران بار دیگر ثابت کردند که در مسیر افتخار، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

