هاینر برای یک دوره دیگر رئیس بایرن مونیخ شد

به گزارش ایلنا، هربرت هاینر که در دسامبر ۲۰۱۹ جانشین اولی هوینس، رئیس افتخاری فعلی، شده بود، با اکثریت قاطع آرای اعضای حاضر، برای یک دوره دیگر در سمت ریاست باشگاه ابقا شد.

هاینر پیش از رأی‌گیری، در جمع اعضا اظهار داشت که موضوع اصلی این رویداد، یعنی «۱۲۵ سالگی باشگاه بایرن مونیخ»، «به ما نشان می‌دهد که از کجا آمده‌ایم، چه کسی هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم.»

وی افزود: «طی دهه‌ها، چیزهای زیادی تغییر کرده است، اما یک چیز همیشه ثابت مانده است: ما روی رقبا تمرکز نمی‌کنیم، بلکه روی خودمان متمرکز می‌شویم. آنچه بایرن مونیخ امروز انجام می‌دهد، معیار عملکرد فردا است. و شما، اعضای محترم، همه این‌ها را در کنار هم حفظ می‌کنید.»

هاینر ابتدا از هیئت مشورتی برای معرفی مجددش و سپس از حاضران به دلیل رأی اعتمادشان تشکر کرد و گفت:«این سِمت، با فروتنی عظیمی همراه است و برای من افتخار بزرگی است که به ریاست این باشگاه منحصر به فرد ادامه دهم.»

مایر و منکس نیز ابقا شدند

هاینر ۷۱ ساله، از سال ۲۰۰۲ عضو هیئت نظارت باشگاه بایرن مونیخ آگ (شرکت سهامی عام) بوده و اکنون برای شش سال متوالی ریاست آن را بر عهده داشته است.

دکتر مایر و منکس نیز به ترتیب از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به عنوان نایب رئیس، از باشگاه حمایت کرده‌اند. مایر همچنین در هیئت نظارت باشگاه عضویت دارد. در دوران ریاست هاینر، تیم مردان باشگاه شش عنوان قهرمانی بوندسلیگا، دو جام حذفی آلمان، چهار سوپرجام آلمان و در سال تاریخی ۲۰۲۰ که به کسب شش‌گانه منجر شد، قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام یوفا و جام باشگاه‌های جهان فیفا را کسب کرده است.

علاوه بر این، تیم‌های فوتبال زنان و بسکتبال بایرن مونیخ نیز چندین عنوان قهرمانی لیگ و سایر افتخارات را به دست آورده‌اند.

