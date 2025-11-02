خبرگزاری کار ایران
حدادی: هواداران پرسپولیس متحد شوند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: در این شرایط فکر می‌کنم مهم‌ترین مساله اتحاد و انسجام بین هواداران است. مجموعه پرسپولیس، به ویژه تیم به شدت نیاز به حمایت و انرژی هواداران دارند.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی در پی تصمیم همه اعضای هیات‌ مدیره مبنی بر قرار گرفتن در پست مدیر عاملی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در نخستین اظهار نظر در پی این انتخاب عنوان کرد: قبل از هر چیز باید از اعتماد و محبت اعضای کنسرسیوم بانکی، آقای احمدی، مدیرعامل بانک شهر که نماینده کنسرسیوم هستند و همکاران محترم هیات مدیره تشکر و قدردانی کنم.

در کنار تمام اعضای هیات مدیره نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا با انجام امور به بهترین شکل ممکن در نهایت تعالی پرسپولیس و رضایت خاطر هواداران رقم بخورد، چون در نهایت آن چه برای همه این تشکیلات در درجه نخست اهمیت قرار دارد، جلب اعتماد هواداران است. این مهمترین استراتژی باشگاه است.

در این شرایط فکر می‌کنم مهم‌ترین مساله اتحاد و انسجام بین هواداران است. مجموعه پرسپولیس، به ویژه تیم به شدت نیاز به حمایت و انرژی هواداران دارند. مهم است همه احساس کنند پرسپولیس به طور همه جانبه تحت حمایت هواداران است و این در پیشرفت کار و رشد تیم بسیار تاثیر گذار است.

