اسکوچیچ: نباید الشرطه را دست کم بگیریم
سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: الشرطه را به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم، آنان تیم منسجم هستند و انتظار بازی نزدیک دارم.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری قبل از بازی با الشرطه عراق اظهار داشت: برای بازی فردا باانگیزه هستیم. این دیدار اهمیت فراوانی دارد. حریف تیم بسیار خوبی است. به نتایج آنان نگاه نکنید؛ طبق آنالیزی که انجام دادهایم، الشرطه تیمی باکیفیتتر از نتایجش است و انتظار بازی نزدیک و پایاپای داریم.
وی ادامه داد: ایگور پوستونسکی و محمد نادری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم. انتظار داریم هواداران پس از مدتها که کنار ما نبودند، فردا استادیوم را پر کنند. آنها خودشان میدانند حضورشان چقدر برای موفقیت ما مهم است. به هیچ وجه نباید حریف را دستکم بگیریم؛ بازی نزدیک خواهد بود و آنها تیمی منسجم و خطرناک هستند.
اسکوچیچ در خصوص برنامهاش برای کنترل حریف در فاز تهاجمی خاطرنشان کرد: سوالات تکراری است. قطعاً ما درباره برنامهمان و جزئیات آن صحبت نمیکنیم. الشرطه تیمی است که از بازیکنان مستعد بهره میبرد. آنها عملکرد خوبی دارند و در تمامی بازیها موقعیتهای خوبی ایجاد میکنند. به نتایجشان نگاه نکنید؛ الشرطه تیم خطرناکی است و برنامهای برای کنترل آنها داریم و میخواهیم کار را برایشان سخت کنیم. فراموش نکنیم که هر تیمی نقاط ضعف هم دارد.
سرمربی تراکتور در خصوص صحبتهای سرمربی گلگهر مبنی بر اینکه تراکتور برای قهرمانی در لیگ نخبگان بسته شده است، گفت: از آقای تارتار بابت این اظهار نظر مثبت ممنون هستم. ما با کمال احترام به رقبا، بلندپروازی داریم. نباید فراموش کنیم که رقابتها بازی یکطرفه نیست؛ رقبا هم تلاش میکنند و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا به بلندپروازیهایمان برسیم و میخواهیم در زمین، خودمان را ثابت کنیم.
وی ادامه داد: شرایط لیگ نخبگان با مسابقات سطح دو آسیا متفاوت است. رقبا بازیکنان خارجی بسیار خوبی دارند. سطح لیگ نخبگان با لیگ قهرمانان آسیا در گذشته نیز بسیار فرق کرده است. کیفیتها متفاوت است و مقایسه سطح دو با نخبگان منطقی نیست.
اسکوچیچ درباره مصدومیت ایگور پوستونسکی گفت: مصدومیت این بازیکن جزئی نیست. انتظار داریم بهزودی به شرایط مسابقه برگردد. دقیق نمیتوان گفت پروسه درمانی او چقدر طول میکشد، زیرا بازگشت به شرایط مسابقه برای هر بازیکن متفاوت است. تیم پزشکی در بازی قبلی تأیید کرد که نادری میتواند بازی کند و او نیز به میدان رفت اما مصدومیت مجددی ایجاد شد. البته مصدومیت او شدید نیست و التهاب دارد. ایگور بازیکن مهمی است و تمام تلاش را میکنیم تا هرچه زودتر به شرایط ایدهآل بازگردد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تیمش بهخوبی برای این مسابقه ریکاوری کرده است، گفت: من هم امیدوارم این اتفاق رخ داده باشد. این هفته فقط روی ریکاوری کار کردیم و همه بازیکنان شرایط بازی را دارند. انتظار داریم هواداران در استادیوم باشند و مطمئن باشند تمام تلاشمان را برای خوشحال کردن آنان انجام میدهیم. درباره ریکاوری خودم هم باید بگویم چند ساعت طول کشید تا خودم را پیدا کنم. گاهی لازم است واکنش نشان دهید تا بقیه فکر نکنند شما سادهلوح هستید.