لوژکیا: خوشحالم برای تراکتور بازی می‌کنم

ستاره تراکتور از آمادی خود برای دیدار با الشرطه صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، رجی لوژکیا ستاره تیم تراکتور در کنفرانس خبری پیش از دیدار الشرطه در نشست خبری حضور یافت تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. او که در بازی قبلی دو گل به ثمر رسانده بود، در مورد این مسابقه هم نظرات جالبی داشت.

*صحبتهای اولیه؟

سلام به همه! این بازی مهمی برای ماست. به استادیوم یادگار برمیگردیم و این نکته مهمی است. ما بسیار آماده هستین و خوشحالیم که در استادیوم خانگی بازی می‌کنیم. نسبت به دیدار شارجه این بازی مهمی خواهد بود و سعی می‌کنیم دستورات کادرفنی را اجرا کنیم. 

* اول نیمکت‌نشین شروع کردی اما الان فرم خوبی داری.  دو یک گل تا صدر جدول گلزنان فاصله داری. 

من به اینجا آمدم و به زمان نیاز داشتم تا آداپته شوم. تیم بسیار خوبی داشتیم که رسیدن به ترکیب آن کار سختی بود اما بعد از چند بازی با سختکوشی توانستم به ترکیب برسم. بسیار با انگیزه هستم و بازیکنان و سرمربی انگیزه خوبی در من ایجاد کردند. نگاه من به آینده است.

*حضور در لیگ نخبگان انگیزه بیشتری به تو می‌دهد؟ چون اینجا بازیکنان بزرگی حضور دارند. 

مسلما سطح بسیار بالایی است و برای من لذتبخش است. خوشحالم به تیم پیوستم تا این شانس برایم ایجاد شود. هر وقت خوب تمرین کنم، بازی هم به من خواهد رسید.

