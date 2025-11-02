به گزارش ایلنا، آلوارو کارراس، شب گذشته یک شب رؤیایی را پشت سر گذاشت. پیروزی قاطع و به ثمر رساندن یک گل زیبا (اولین گل او با پیراهن سفید رئال مادرید)، سه امتیاز دیگر را برای تیم به ارمغان آورد. این مدافع اهل فرول پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالاتی در مورد تیم، احتمال دعوت به تیم ملی و عذرخواهی وینیسیوس پاسخ داد.

گلزنی

کارراس درباره گل خود گفت: «این چیزی است که از روزی که به اینجا آمدم، آرزویش را داشتم، اما عجله‌ای نداشتم. با تمام وجودم به توپ ضربه زدم، نه فقط با پایم. توپ وارد دروازه شد و از این بابت فوق‌العاده خوشحالم. شکر خدا که به گل نشست.»

خوشحالی پس از گل

او در مورد نوع خوشحالی خود افزود: «من یک مدافع هستم، به شادی بعد از گل فکر نمی‌کنم. نمی‌دانستم چگونه خوشحالی کنم، بنابراین نشان باشگاه را بوسیدم. این یک رؤیای تحقق یافته است.»

سازگاری با تیم

کارراس درباره انطباق با تیم اظهار داشت: «از زمانی که آمدم، همیشه گفته‌ام که به هر طریقی که بتوانم از تیم حمایت خواهم کرد. گاهی اوقات باید بیشتر دفاعی بازی کنم. امروز توانستم کمی جلوتر بروم. فوق‌العاده خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم بازی‌های بسیار بیشتری در پیش باشد.»

فاصله تا صددرصد آمادگی

در مورد سطح آمادگی تیم، وی گفت: «همیشه جای پیشرفت وجود دارد. اما من تیم را در سطح بسیار بالایی می‌بینم. ما در چندین مسابقه این را نشان داده‌ایم، از جمله در مقابل بارسا که یک بازی عالی از سوی همه بود و امروز نیز همینطور بود. امیدوارم که این روند ادامه یابد.»

احتمال دعوت به تیم ملی

کارراس در خصوص احتمال دعوت به تیم ملی اسپانیا گفت: «افتخار می‌کنم که نماینده کشورم باشم. این یک سال عالی بوده است. من دائماً روی خودم و تیمم کار می‌کنم. از زمانی که به اینجا آمدم از هم‌تیمی‌هایم چیزهای زیادی آموخته‌ام. افتخار می‌کنم که به کمک ادامه دهم. هرچه پیش بیاید، می‌آید.»

بازی مقابل لامین یامال

او در مورد عملکردش مقابل لامین یامال در ال‌کلاسیکو اظهار داشت: «از تمام مسابقاتی که مقابل او بازی کردم لذت بردم. خوب بازی کردم، من حریفانم را بسیار مطالعه می‌کنم و آن [ال‌کلاسیکو] یک مسابقه عالی برای کل تیم بود.»

ارزش ۵۰ میلیون یورویی

در خصوص مبلغ ۵۰ میلیون یورویی که رئال مادرید برای او پرداخت کرده است، گفت: «این به من مربوط نیست. من رؤیای آمدن به اینجا را داشتم. این یک مسئله بین باشگاه‌ها است و من دخالتی نمی‌کنم. آن‌ها به توافق رسیدند و تمام.»

امباپه

کارراس درباره کیلیان امباپه گفت: «خیلی برای او خوشحالم. او روز جمعه یک جایزه مهم را کسب کرد. خیلی خوشحالم، او شایسته آن است. امیدوارم امسال دوباره برنده شود.»

فضای رختکن

وی در مورد فضای داخلی تیم بیان کرد: «برنامه روزمره همان است: صبح تمرین می‌کنم و بعدازظهر استراحت. از روز اول همه به من کمک بزرگی کردند. من قبلاً چند نفر از آن‌ها را می‌شناختم، مثل دین [آندری] از تیم ملی. با آسنسیو در کودکی زندگی می‌کردم. اما همه [خوب هستند]؛ وینی، تیبو... همه بسیار صمیمی هستند. ما یک گروه بازیکنان باورنکردنی در داخل داریم، و این چیزی است که به ما کمک خواهد کرد تا عناوین زیادی کسب کنیم.»

عذرخواهی وینیسیوس

کارراس در پایان درباره عذرخواهی وینیسیوس جونیور اظهار داشت: «او مجبور نیست از من عذرخواهی کند. من به او ایمان دارم و او را دوست دارم. او یک هم تیمی فوق‌العاده است، ما رابطه بسیار خوبی داریم و آن [مسئله] پشت درهای بسته باقی می‌ماند.»

