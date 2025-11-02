تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر: درخشش ستارههای استقلال و پرسپولیس
هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران با نمایشهای درخشان از ستارههای استقلال، پرسپولیس و سپاهان همراه بود.
به گزارش ایلنا، با پایان رقابتهای هفته نهم لیگ برتر، تصویر روشنی از تیمهای آماده و ستارههای مؤثر فوتبال ایران شکل گرفته است. استقلال با پیروزی قاطع مقابل آلومینیوم، پرسپولیس با تساوی ارزشمند در تبریز و سپاهان با کسب سه امتیاز خارج از خانه، چهرههای برجستهای در ترکیب خود داشتند که نقش کلیدی در نتایج تیمشان ایفا کردند.
آبیپوشان تهران با نمایش هجومی و چهار مهره تأثیرگذار در ترکیب، بازگشتی مقتدرانه به صدر جدول داشتند. در این میان، یاسر آسانی با ادامه روند گلزنی، علیرضا کوشکی با پاس گل و گل سهامتیازی، و منیر الحدادی با نقشآفرینی مستقیم روی دو گل، جزو چهرههای شاخص هفته لقب گرفتند. در خط دفاع نیز رستم آشورماتوف با بازی مطمئن و تجربهاش، یکی از عوامل اصلی پیروزی استقلال بود.
در پرسپولیس، مارکو باکیچ با ضربه ایستگاهی تماشایی در لحظات پایانی مقابل تراکتور، گل مهمی به ثمر رساند تا تیمش از شکست در تبریز بگریزد. در کنار او، میلاد محمدی در سمت چپ خط دفاعی یکی از بهترین بازیهای خود را ارائه داد و با مهار بازیکنان خطرناک تراکتور، یکی از ارکان اصلی عملکرد دفاعی سرخپوشان بود.
آرش رضاوند، هافبک با تجربه سپاهان نیز با گلزنی در دیدار برابر شمسآذر نقش مهمی در حفظ روند پیروزیهای تیمش ایفا کرد. او با درک بالای تاکتیکی و حضور مؤثر در فاز حمله، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان هفته بود.
در تیمهای دیگر نیز چهرههای درخشانی دیده میشوند؛ فرزاد طیبیپور با واکنشهای خیرهکننده درون دروازه ملوان، مسعود محبی با دفاع منسجم در ترکیب خیبر خرمآباد و رضا محمودآبادی با نقشآفرینی در پیروزی چادرملو اردکان، از جمله ستارههای هفته نهم بودند.
در خط حمله نیز امیرحسین حسینزاده از تراکتور همچنان در اوج است؛ مهاجم ملیپوشی که با گل تماشاییاش برابر پرسپولیس، صدر جدول گلزنان را حفظ کرد و بار دیگر ثابت کرد یکی از آمادهترین بازیکنان فوتبال ایران است.
هفته نهم لیگ برتر، در مجموع هفته بازگشت قدرتها بود؛ استقلال و سپاهان با پیروزی، پرسپولیس با واکنش روحی خوب برای بازگشت در تبریز و تیمهایی چون خیبر و چادرملو نیز با نمایشهای امیدوارکننده نشان دادند که رقابت در بالای جدول، فشردهتر از همیشه دنبال خواهد شد.