صادقی: تنها خطر برای استقلال، حاشیه است
پیشکسوت استقلال با تمجید از روند صعودی آبیپوشان در هفتههای اخیر، تأکید کرد که تیم ساپینتو پس از عبور از روزهای سخت ابتدای فصل به هماهنگی مطلوبی رسیده و اکنون فقط باید از حاشیهها دور بماند تا به مسیر قهرمانی ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین صادقی، مدافع پیشین استقلال، عملکرد تیم سابقش در دیدار برابر آلومینیوم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «بازی خوبی بود و استقلال توانست مقابل تیم خوب آلومینیوم به برتری برسد. در حالی که نتایج ضعیف ابتدای فصل باعث نگرانی هواداران شده بود، حالا با هماهنگی بازیکنان تازهوارد و بازگشت مصدومان، تیم به شرایط ایدهآل نزدیک شده است.»
صادقی با اشاره به روند پیشرفت آبیها افزود: «در دوران ناکامی هم معتقد بودم استقلال به زمان نیاز دارد و حالا این هماهنگی حاصل شده است. نتایج اخیر نشان میدهد تیم به بلوغ تاکتیکی رسیده و میتواند بازیهای بهتری ارائه دهد. تنها عاملی که ممکن است مانع قهرمانی شود، حاشیهها هستند. تیمهای بزرگ همیشه در معرض حاشیهاند و مدیران باید مراقب باشند تا تمرکز بازیکنان از بین نرود.»
وی با تمثیل جالبی ادامه داد: «قطار ایستاده را کسی سنگ نمیزند. تیمی که موفق است، بیشتر مورد هدف حاشیهها قرار میگیرد. خوشبختانه مدیریت استقلال فعلاً آرامش را حفظ کرده و این میتواند به تداوم موفقیت کمک کند.»
صادقی در پایان درباره وضعیت فنی استقلال گفت: «امسال استقلال یک ترکیب ۱۱ نفره منسجم دارد که همه بازیکنان بهخوبی نقش خود را میدانند. حالا که تیم در آستانه مسابقات سنگین لیگ و آسیا قرار دارد، ثبات مدیریتی و برنامهریزی صحیح میتواند کلید تداوم موفقیت باشد.»