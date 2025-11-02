صادقی: تنها خطر برای استقلال، حاشیه‌ است

به گزارش ایلنا، امیرحسین صادقی، مدافع پیشین استقلال، عملکرد تیم سابقش در دیدار برابر آلومینیوم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «بازی خوبی بود و استقلال توانست مقابل تیم خوب آلومینیوم به برتری برسد. در حالی که نتایج ضعیف ابتدای فصل باعث نگرانی هواداران شده بود، حالا با هماهنگی بازیکنان تازه‌وارد و بازگشت مصدومان، تیم به شرایط ایده‌آل نزدیک شده است.»

صادقی با اشاره به روند پیشرفت آبی‌ها افزود: «در دوران ناکامی هم معتقد بودم استقلال به زمان نیاز دارد و حالا این هماهنگی حاصل شده است. نتایج اخیر نشان می‌دهد تیم به بلوغ تاکتیکی رسیده و می‌تواند بازی‌های بهتری ارائه دهد. تنها عاملی که ممکن است مانع قهرمانی شود، حاشیه‌ها هستند. تیم‌های بزرگ همیشه در معرض حاشیه‌اند و مدیران باید مراقب باشند تا تمرکز بازیکنان از بین نرود.»

وی با تمثیل جالبی ادامه داد: «قطار ایستاده را کسی سنگ نمی‌زند. تیمی که موفق است، بیشتر مورد هدف حاشیه‌ها قرار می‌گیرد. خوشبختانه مدیریت استقلال فعلاً آرامش را حفظ کرده و این می‌تواند به تداوم موفقیت کمک کند.»

صادقی در پایان درباره وضعیت فنی استقلال گفت: «امسال استقلال یک ترکیب ۱۱ نفره منسجم دارد که همه بازیکنان به‌خوبی نقش خود را می‌دانند. حالا که تیم در آستانه مسابقات سنگین لیگ و آسیا قرار دارد، ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند کلید تداوم موفقیت باشد.»

