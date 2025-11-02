خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادقی: تنها خطر برای استقلال، حاشیه‌ است

صادقی: تنها خطر برای استقلال، حاشیه‌ است
کد خبر : 1708217
لینک کوتاه کپی شد.

پیشکسوت استقلال با تمجید از روند صعودی آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر، تأکید کرد که تیم ساپینتو پس از عبور از روزهای سخت ابتدای فصل به هماهنگی مطلوبی رسیده و اکنون فقط باید از حاشیه‌ها دور بماند تا به مسیر قهرمانی ادامه دهد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین صادقی، مدافع پیشین استقلال، عملکرد تیم سابقش در دیدار برابر آلومینیوم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «بازی خوبی بود و استقلال توانست مقابل تیم خوب آلومینیوم به برتری برسد. در حالی که نتایج ضعیف ابتدای فصل باعث نگرانی هواداران شده بود، حالا با هماهنگی بازیکنان تازه‌وارد و بازگشت مصدومان، تیم به شرایط ایده‌آل نزدیک شده است.»

صادقی با اشاره به روند پیشرفت آبی‌ها افزود: «در دوران ناکامی هم معتقد بودم استقلال به زمان نیاز دارد و حالا این هماهنگی حاصل شده است. نتایج اخیر نشان می‌دهد تیم به بلوغ تاکتیکی رسیده و می‌تواند بازی‌های بهتری ارائه دهد. تنها عاملی که ممکن است مانع قهرمانی شود، حاشیه‌ها هستند. تیم‌های بزرگ همیشه در معرض حاشیه‌اند و مدیران باید مراقب باشند تا تمرکز بازیکنان از بین نرود.»

وی با تمثیل جالبی ادامه داد: «قطار ایستاده را کسی سنگ نمی‌زند. تیمی که موفق است، بیشتر مورد هدف حاشیه‌ها قرار می‌گیرد. خوشبختانه مدیریت استقلال فعلاً آرامش را حفظ کرده و این می‌تواند به تداوم موفقیت کمک کند.»

صادقی در پایان درباره وضعیت فنی استقلال گفت: «امسال استقلال یک ترکیب ۱۱ نفره منسجم دارد که همه بازیکنان به‌خوبی نقش خود را می‌دانند. حالا که تیم در آستانه مسابقات سنگین لیگ و آسیا قرار دارد، ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند کلید تداوم موفقیت باشد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ