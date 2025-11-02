به گزارش ایلنا، در جریان دیدار استقلال و آلومینیوم اراک، رامین رضاییان برای دومین بازی متوالی کار را از روی نیمکت آغاز کرد. با این حال، پس از ورود به زمین به‌عنوان بازیکن تعویضی، نمایشی پرانرژی و مؤثر از خود ارائه داد. او با بازوبند کاپیتانی و انگیزه‌ای مثال‌زدنی در فازهای هجومی و تدافعی ظاهر شد و با ارسال‌های دقیق، دوندگی بالا و روحیه جنگندگی خود نقش پررنگی در کنترل جریان بازی داشت.

نکته قابل‌توجه، رفتار حرفه‌ای رضاییان پیش از ورود به زمین بود؛ او هنگام تعویض با صالح حردانی بدون کوچک‌ترین نشانه‌ای از دلخوری، با هم‌تیمی‌اش خوش‌وبش کرد و این رفتار، سیگنالی واضح از بلوغ فکری و روحیه تیمی بالای او بود. چنین برخوردی در فضای رقابتی فوتبال ایران کمتر دیده می‌شود و نشان از تمرکز کامل این بازیکن بر موفقیت تیم دارد.

رضاییان با پذیرش تصمیمات ساپینتو و احترام به انتخاب‌های فنی، نشان داد که اولویت او موفقیت استقلال است نه جایگاه شخصی. جالب آنکه شرایط امروز سمت راست استقلال، شباهتی معکوس با گذشته دارد؛ زمانی حردانی نیمکت‌نشین رضاییان بود و حالا این رقابت به شکلی معکوس اما سالم ادامه دارد.

این تعامل حرفه‌ای میان دو مدافع راست استقلال، یکی از نقاط قوت تیم در مسیر فصل جدید محسوب می‌شود. هر دو بازیکن توانایی بازی در دو نقش تدافعی و هجومی را دارند و حضورشان باعث افزایش عمق تاکتیکی در ترکیب ساپینتو شده است.

رضاییان با تجربه، انضباط و روحیه تیمی خود، نه‌تنها الگوی بازیکنان جوان‌تر استقلال است، بلکه نشان داده حتی در نقش بازیکن جانشین هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. در تیمی که رقابت درون‌تیمی با احترام و همدلی همراه است، مسیر موفقیت هموارتر می‌شود؛ و استقلال ساپینتو اکنون دقیقاً چنین فضایی را تجربه می‌کند.

