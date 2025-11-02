خبرگزاری کار ایران
گلزنی مسی بی‌ثمر ماند

شکست اینتر میامی مقابل نشویل/ کار به بازی سوم کشیده شد

شکست اینتر میامی مقابل نشویل/ کار به بازی سوم کشیده شد
در جریان دور اول پلی‌آف جام اِم‌اِل‌اِس (MLS)، تیم نشویل با وجود گل دیرهنگام لیونل مسی، موفق شد با نتیجه ۲ بر یک اینتر میامی را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، در بازی دوم دور اول پلی‌آف جام اِم‌اِل‌اِس که شنبه شب برگزار شد، نشویل، تیم سید ششم، موفق شد اینتر میامی، تیم سید سوم، را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.

لیونل مسی، ستاره آرژانتینی میامی، گل دیرهنگام تیمش را به ثمر رساند، اما این گل مانع از شکست تیمش نشد.

این دو تیم برای مشخص شدن تیم صعودکننده، در تاریخ ۸ نوامبر (۱۸ آبان) در فورت لادردیل به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا بازی سوم و تعیین‌کننده خود را برگزار کنند.

این اولین پیروزی نشویل در پلی‌آف، از سال ۲۰۲۱ بود؛ زمانی که این تیم در دور اول پلی‌آف جام اِم‌اِل‌اِس، اورلاندو را با نتیجه ۲ بر یک در خانه شکست داده بود. همچنین، پیروزی شنبه شب، اولین برد نشویل در برابر میامی از ۱۷ می ۲۰۲۳ به شمار می‌آید که در آن بازی نیز با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسیده بودند.

سام ساریدج در دقیقه نهم با یک ضربه پنالتی دروازه اینترمیامی را باز کرد. نشویل پیش از پایان نیمه اول، بار دیگر به گل رسید. در دقیقه ۴۵، جاش بائر روی یک ضربه کرنر ارسالی از سوی هانی مختار، توانست توپ را به گل تبدیل کند و برتری تیمش را ۲ بر صفر افزایش دهد.

در لحظات پایانی، اینتر میامی ورق را برگرداند و بازی را جذاب کرد. مسی در دقیقه ۹۰ ششمین گل خود در سه بازی مقابل نشویل را به ثمر رساند.

در مجموع اینتر میامی در تعداد شوت‌های زده ۱۰ بر ۹ برتری داشت، اما نشویل پنج شوت در چارچوب داشت، در حالی که این آمار برای میامی سه شوت بود.

برنده این سری سه مسابقه‌ای، در مرحله نیمه‌نهایی کنفرانس به مصاف تیم سینسیناتی (سید دوم) یا کلمبوس کرو (سید هفتم) خواهد رفت.

