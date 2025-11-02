پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد

به گزارش ایلنا، جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز برگزار شد و اعضا با اتفاق‌نظر کامل، پیمان حدادی را به‌عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه برگزیدند. حدادی که در هفته‌های گذشته سرپرستی باشگاه را برعهده داشت، حالا به‌صورت رسمی جانشین رضا درویش شده است.

پس از شکست پرسپولیس برابر خیبر خرم‌آباد و افزایش فشار هواداران، رضا درویش استعفای خود را تقدیم هیأت مدیره کرد؛ استعفایی که این‌بار، برخلاف گذشته، بدون مقاومت از سوی مدیران باشگاه پذیرفته شد. در همان مقطع، حدادی از سوی اعضای هیأت مدیره و بانک شهر به عنوان سرپرست معرفی شد تا ثبات موقت در ساختار مدیریتی پرسپولیس ایجاد شود.

با گذشت تنها دو هفته از آن تصمیم، هیأت مدیره با رأی قاطع، مسئولیت دائمی را به حدادی سپرد. او پیش‌تر ریاست هیأت مدیره پرسپولیس را برعهده داشت و از چهره‌های نزدیک به مجموعه سهامداران بانکی باشگاه محسوب می‌شود.

پیمان حدادی از مدیران باسابقه اقتصادی کشور است. او سابقه فعالیت در سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش معاملات مشتقه و مدیریت سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی را در کارنامه دارد.

در دوران سرپرستی کوتاه خود، حدادی تغییرات مدیریتی را با سرعتی کم‌سابقه پیش برد. مهم‌ترین اقدام او، تعیین تکلیف نیمکت پرسپولیس پس از نتایج ضعیف تیم در طی چند روز بود؛ تصمیمی که با برکناری وحید هاشمیان و بازگرداندن اوسمار ویه‌را همراه شد. انتخاب سریع سرمربی جدید در شرایطی انجام شد که پیش‌تر در دوره‌های مشابه، پرسپولیس مسیر طولانی و پرحاشیه‌ای را برای جذب مربی خارجی طی کرده بود.

اکنون با تثبیت حدادی در رأس مدیریت باشگاه، انتظار می‌رود فصل تازه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کلیدی در پرسپولیس آغاز شود. نخستین آزمون جدی مدیرعامل جدید، نقل‌وانتقالات زمستانی خواهد بود؛ جایی که سرخ‌پوشان نیاز مبرمی به تقویت در چند پست کلیدی دارند تا رؤیای قهرمانی دوباره را زنده نگه دارند.

