رئال مادرید 4 - 0 والنسیا؛ پیروزی پرگل در شب بریس امباپه و گلزنی بلینگام

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در آخرین بازی شب دوم هفته یازدهم لالیگای اسپانیا؛ از ساعت 23:30 شب گذشته (شنبه) میزبان والنسیا در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو بود و میهمان خود را با نتیجه سنگین 4 بر صفر بدرقه کرد.

کیلیان امباپه در این بازی برای کهکشانی‌ها بریس (19 و 31) کرد و دیگر گل‌های این تیم نیز توسط جود بلینگام (44) و آلوارو کارراس (82) زده شدند. در این دیدار همچنین وینیسیوس جونیور که حواشی درگیری‌اش با ژابی آلونسو، سرمربی تیم همچنان ورد زبان‌هاست نیز در دقیقه 43 یک پنالتی به سود تیمش را هدر داد.

هفته یازدهم لالیگا امروز و امشب با برگزاری 4 دیدار ادامه خواهد یافت که در مهمتری بازی؛ بارسلونا از ساعت 21 میزبان الچه خواهد بود.

