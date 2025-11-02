ستاره بزرگ در آستانه بازگشت به ترکیب استقلال

به گزارش ایلنا، دیدار حساس استقلال و آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر با اتفاقی غیرمنتظره برای آبی‌ها همراه شد؛ مصدومیت حبیب فرعباسی در دقیقه ۵۸ باعث شد تا آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی استقلال، پس از هفته‌ها دوری از ترکیب اصلی، دوباره به میدان بازگردد. برای آدان که مدت‌ها در سایه درخشش فرعباسی فرصت بازی پیدا نکرده بود، این ورود ناگهانی به زمین فرصتی طلایی برای اثبات توانایی‌هایش محسوب می‌شد.

سنگربان سابق رئال مادرید با تجربه بالای خود به‌خوبی از این فرصت استفاده کرد. او با چند خروج دقیق و واکنش‌های مطمئن، آرامش را به خط دفاعی استقلال بازگرداند و مانع از نزدیک شدن آلومینیوم به دروازه تیمش شد. آدان در حالی در دقایق حضورش در زمین کلین‌شیت شخصی خود را ثبت کرد که استقلال نیز موفق شد گل سوم را به ثمر برساند و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک پیروز شود.

این نمایش کم‌نقص بار دیگر ثابت کرد که آدان هنوز از لحاظ فنی در سطح بالایی قرار دارد و در صورت اعتماد، می‌تواند دروازه استقلال را با اطمینان کامل محافظت کند. از سوی دیگر، مصدومیت کشاله ران فرعباسی که او را حداقل یک ماه از میادین دور خواهد کرد، شرایطی فراهم کرده تا ساپینتو برای هفته‌های آینده بار دیگر روی دروازه‌بان اسپانیایی‌اش حساب ویژه‌ای باز کند.

تجربه بین‌المللی آدان در رقابت‌های اروپایی و سابقه حضورش در تیم‌هایی چون اسپورتینگ و رئال مادرید، می‌تواند در بازی‌های حساس آسیایی استقلال نیز برگ برنده بزرگی برای کادرفنی باشد. ساپینتو که همواره به نظم، تمرکز و تجربه بازیکنان در پست‌های کلیدی اهمیت می‌دهد، اکنون گزینه‌ای ایده‌آل در اختیار دارد که از هر نظر آماده است تا جایگاه خود را تثبیت کند.

در حالی که فرعباسی با عملکرد درخشان خود طی هفته‌های گذشته به یکی از مهره‌های محبوب هواداران تبدیل شده بود، حالا مصدومیت او دروازه را موقتاً به آدان سپرده است؛ فرصتی که شاید بیش از هر چیز شبیه یک «هدیه غیرمنتظره» برای سنگربان باتجربه اسپانیایی باشد. اگر او بتواند در هفته‌های آینده همین روند را ادامه دهد، شاید جایگاه شماره یک استقلال بار دیگر به نام او ثبت شود.

