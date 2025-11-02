استقلال فقط آسانی و الحدادی نیست

به گزارش ایلنا، استقلال در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته نهم لیگ برتر، موفق شد با نمایشی منسجم و هوشمندانه برابر آلومینیوم اراک به برتری ۳ بر صفر دست پیدا کند. پیروزی‌ای که بیش از نتیجه‌اش، به‌خاطر واکنش حرفه‌ای ریکاردو ساپینتو در پایان بازی، مورد توجه قرار گرفت.

سرمربی پرتغالی آبی‌ها که به شور و هیجانش در کنار زمین معروف است، این بار در نشست خبری با آرامشی کم‌نظیر ظاهر شد و در پاسخ به سؤالی درباره درخشش یاسر آسانی و منیر الحدادی گفت:

«علیرضا کوشکی هم امروز خیلی خوب بازی کرد. یاسر بازیکنی ملی‌پوش است و منیر تجربه بازی در تیم بزرگی مثل بارسلونا را دارد. رزاقی‌نیا، سحرخیزان، قلی‌زاده و اسلامی هم در سطح بالایی کار می‌کنند. موسی جنپو هنوز مصدوم است و روزبه چشمی به‌زودی برمی‌گردد. من به همه بازیکنانم اعتماد دارم.»

این سخنان ساپینتو بازتاب فلسفه مربیگری اوست؛ تمرکز بر اتحاد و حفظ روحیه کل تیم. او آگاهانه نام بازیکنان جوان و نیمکت‌نشین را کنار ستارگان بزرگ تیم آورد تا به همه نشان دهد در استقلال، هیچ بازیکنی فراموش نمی‌شود و هر کسی ممکن است در هفته‌های بعدی نقش‌آفرین باشد.

در حالی که بسیاری از مربیان پس از برد تنها از چند چهره شاخص تمجید می‌کنند، ساپینتو با نگاهی فراگیر، تلاش کرد حس تعلق و انگیزه را در کل تیم زنده نگه دارد. همین نگاه جمع‌گرا سبب شده بازیکنان جوان استقلال مانند سحرخیزان و رزاقی‌نیا با اعتماد به نفس بالایی بازی کنند و خود را در سطح تیم اصلی نشان دهند.

از سوی دیگر، لحن متعادل و رفتار آرام ساپینتو در این نشست، نشانه‌ای از بلوغ فکری و رشد رفتاری او در فوتبال ایران بود. مربی پرتغالی که پیش‌تر به‌دلیل واکنش‌های تند مورد انتقاد قرار گرفته بود، حالا در فصل جدید استقلال را با ترکیبی از تاکتیک، آرامش و روان‌شناسی رهبری می‌کند.

در واقع، ساپینتو با چند جمله ساده اما هوشمندانه، پیامی روشن به رختکن استقلال فرستاد:«در این تیم هیچ‌کس بالاتر از دیگری نیست؛ پیروزی نتیجه کار جمعی است، نه درخشش فردی.»

