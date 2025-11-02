بازخوانی نگاه اوسمار ویرا پیش از بازگشت به پرسپولیس

به گزارش ایلنا، مرور سخنان او در نشست‌های خبری آن دوران، تصویری روشن از سبک فکری و مدیریتی این مربی برزیلی ارائه می‌دهد؛ مربی‌ای که حالا برای دومین بار قصد دارد با همان فلسفه، اما تجربه‌ای بیشتر، پرسپولیس را هدایت کند.

اوسمار ویرا در نخستین حضورش به عنوان سرمربی موقت پرسپولیس، پس از جدایی یحیی گل‌محمدی، در نشست‌های خبری متعددی شرکت کرد و هر بار با بیانی آرام، فلسفه مربیگری‌اش را نشان داد. او در همان آغاز کار و پس از شکست مقابل آلومینیوم اراک گفت: «من به تصمیم باشگاه احترام می‌گذارم. رابطه خوب من با بازیکنان دلیل انتخابم نبود؛ انتخابم به خاطر شناخت یک‌سال‌ونیمه از تیم بود. قرار است همان مسیر را ادامه دهیم.»

در روزهایی که درباره ارتباطش با بازیکنان و مقایسه با سبک یحیی سؤال می‌شد، پاسخ داد: «هیچ‌وقت رابطه‌ام را با رابطه آقای یحیی مقایسه نمی‌کنم. سرمربی بودن با دستیاری فرق دارد. زمان لازم است تا بین من و بازیکنان یک رابطه عمیق و واقعی شکل بگیرد.»

او همواره از نگاه احساسی و انسانی خود به فوتبال صحبت کرده است. پس از بازی با شمس‌آذر، درباره گل‌زنی مسعود ریگی گفت: «پستی که او بازی می‌کند پست مورچه‌ای است؛ مورچه خیلی کار می‌کند اما به چشم نمی‌آید. خوشحالم که زحماتش دیده شد.»

در همان روزها، بارها از دوستی‌اش با یحیی گل‌محمدی سخن گفت: «یحیی دوست من است. تیم فعلی نتیجه کار گروهی است که او هم بخشی از آن بوده. چند روز پیش در خانه من بود و با هم چای خوردیم.»

در زمینه فنی نیز نگاه ویرا همیشه بر تداوم تفکر هجومی پرسپولیس استوار بوده است. پس از برد مقابل نساجی گفت: «از وقتی در تابستان ۲۰۲۲ به اینجا آمدم، هدف‌ ما همیشه حمله بوده. ما همان چیزی را ادامه می‌دهیم که یحیی شروع کرد؛ فقط آن را بهتر می‌کنیم.»

از او همچنین جملات ماندگاری در ذهن هواداران پرسپولیس مانده است. بعد از کامبک تاریخی مقابل استقلال خوزستان گفت: «جایی را که با پا نمی‌توانید بروید، قلبت تو را به آنجا می‌رساند.» جمله‌ای که بعدها در فضای مجازی به یکی از محبوب‌ترین نقل‌قول‌های او تبدیل شد.

در آستانه دیدارهای حساس هم با همان آرامش برزیلی از فلسفه‌اش می‌گفت: «فوتبال نتیجه است. اگر بخواهم بین نتیجه و بازی زیبا یکی را انتخاب کنم، نتیجه مهم‌تر است.» و قبل از دیدار با سپاهان یادآور شد: «در برزیل می‌گویند هرچه بیشتر نبری، به برد نزدیک‌تر می‌شوی و هرچه بیشتر ببری، به باخت نزدیک‌تر می‌شوی.»

در پایان آن فصل، پس از قهرمانی دراماتیک پرسپولیس مقابل مس رفسنجان، او بار دیگر بزرگی خود را نشان داد و گفت: «باید از یحیی گل‌محمدی تشکر کنم؛ او در این قهرمانی سهیم است، برای همین تصویرش را روی پیراهنم حک کردم.»

اکنون که اوسمار ویرا برای دومین بار آماده نشستن بر نیمکت پرسپولیس است، مرور این جملات، تصویر روشنی از ذهنیت مربی برزیلی به دست می‌دهد: مربی‌ای که بر احترام، کار گروهی، احساس و انسانیت در کنار تاکتیک تأکید دارد؛ همان ترکیبی که پرسپولیس را در روزهای طلایی‌اش به اوج رسانده بود.

