اوسمار از امروز تیمش را برای بازی هفته دهم مقابل استقلال خوزستان تمرین خواهد داد و بعد از این مسابقه دو هفته فرصت دارد تا شرایط کیفی تیم را بهبود بخشد. در این میان با در نظر گرفتن این تغییر بزرگ روی نیمکت می‌توان منتظر تغییراتی در ترکیب بود و طبیعتاً بازیکنانی که تا الان به آنها کمتر بازی رسیده بود امیدواری بیشتری پیدا کرده‌اند تا در ادامه فصل شرایط متفاوتی پیدا کنند.

در این میان سؤال بزرگ اینجاست که رویکرد اوسمار نسبت به بازیکنان جوان تیمش چه خواهد بود؟

دو سال پیش در زمستان 1402 وقتی اوسمار هدایت پرسپولیس را در دست گرفت، تیم در کورس قهرمانی بود و با جذب بازیکنان شاخصی مثل اوستون اورونوف، عیسی آل‌کثیر، محمد خدابنده‌لو و عبدالکریم حسن تقویت شد و در نهایت به یک قهرمانی دراماتیک رسید. در آن مقطع پرسپولیس در کورس قهرمانی قرار داشت و باید برای رسیدن به این عنوان با رقبای قدرتمندی مثل استقلال و سپاهان می‌جنگید.

در این میان با توجه به رقابت شدید و کیفیت رقبا اوسمار هم مثل یحیی گل‌محمدی درباره استفاده از جوان‌ها ریسک نکرد و اصلاً به آنها میدان نداد. شرایط نیم فصل دوم آن فصل به گونه‌ای بود که اوسمار حتی نیم نگاهی که یحیی به جوان‌ها داشت را نداشت و فرصتی به بازیکنان جوانش نداد چرا که نمی‌خواست لغزشی در این مسیر دشوار داشته باشد.

همان سال و در اواسط پاییز 7 بازیکن از آکادمی به تمرینات تیم اصلی اضافه شدند و پرسپولیس جوان‌هایی مثل محمد بادپا، علیرضا بابایی، سهیل صحرایی، میلاد سورگی، محمد عمری، محمدمهدی احمدی، امیررضا رفیعی و ابوالفضل بابایی از جمله جوان‌هایی بودند که در اختیار اوسمار قرار گرفتند اما فقط برخی از آنها در یکی دو بازی اول و زمانی که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته بود روی نیمکت نشستند. همچنین با مصدومیت و محرومیت‌های بیرانوند دو سه بازی هم به امیررضا رفیعی رسید اما بقیه بازیکنان جوان تا آخر فصل اصلاً به میدان نرفتند. این اتفاق در حالی رخ داد که یحیی در نیم فصل اول به بازیکن جوانی مثل میلاد سورگی میدان داد اما اوسمار حتی دل یکی از این جوان‌ها را خوش نکرد که شاید هم طبیعی بود.

به هر حال امروز اوسمار در شرایطی سرمربی پرسپولیس شده که شرایط با دو سال پیش متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت اینجاست که فعلاً یک سوم فصل گذشته و از آنجایی که بعید است تا نیم فصل بازیکن جدیدی به اسکواد پرسپولیس اضافه شود اوسمار فرصت این را خواهد داشت تا در بازی‌های آینده و طی شش مسابقه پیش رو تا پایان نیم فصل اول از بازیکنان جوانش استفاده کند.

از بین بازیکنان جوان‌تر پرسپولیس امیررضا رفیعی و محمد گندمی به عنوان گلرهای دو و سه پرسپولیس شانسی برای بازی ندارند چرا که پیام نیازمند فوق‌العاده کار کرده و تا زمانی که محروم و مصدوم نباشد بازی خواهد کرد. در پست دفاع راست تا قبل از آماده شدن اوریه هم صحرایی هم براجعه چند بار به میدان رفتند اما الان شرایط برای حضورشان در ترکیب مهیا نیست مگر اینکه اوریه همچنان از فرم خوبش فاصله داشته باشد. در دفاع چپ علیرضا همایی‌فر اصلاً در تیم هاشمیان بازی نکرد و اینکه اوسمار بخواهد او را جانشین میلاد محمدی کند هم کمی دور از ذهن خواهد بود.

در خط میانی علیرضا عنایت‌زاده با اینکه در دوره گاریدو و کارتال چند بازی انجام داد هرگز از سوی هاشمیان به بازی گرفته نشد اما شاید با حضور اوسمار بخت او باز شود. در خط حمله ابوالفضل بابایی فعلاً مصدوم است اما با در نظر گرفتن کمبودها شاید شرایط برای حضورش در زمین به عنوان مهاجم ذخیره بهتر شود. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر امیرحسین محمودی به تیم پرسپولیس اضافه شده که می‌تواند در نبود مهاجم نوک روی نیمکت یک گزینه هیجان‌انگیز باشد که باید دید اوسمار چقدر به او اعتماد می‌کند. پرسپولیس جوان‌هایی مثل مجتبی فخریان و محمدحسین صادقی را هم در اختیار دارد که اسیر نیمکت، مصدومیت و حضور در تیم ملی امید بوده‌اند. البته فخریان شرایطی سخت‌تر از صادقی داشته و خیلی کم بازی کرده چرا که ماجرای انتقالش به او لطمه زده اما اوسمار روی این جوان‌ها هم می‌تواند حساب بیشتری باز کند و از نیروی جوانی آنها در رفرم مد نظرش بیشتر استفاده کند.

