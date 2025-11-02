به گزارش ایلنا، در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، گل‌گهر سیرجان در حالی میزبان تراکتور تبریز بود که با صدرنشینی وارد این مسابقه شد و بسیاری انتظار دیداری نزدیک و کم‌گل را داشتند. اما شاگردان مهدی تارتار در سیرجان روزی کابوس‌وار را تجربه کردند و با پنج گل مغلوب تیم آماده اسکوچیچ شدند. این شکست در حالی رقم خورد که گل‌گهری‌ها بازی را بهتر آغاز کرده بودند، اما اشتباه مهلک توماشوویچ در میانه نیمه اول زمینه‌ساز گل نخست امیرحسین حسین‌زاده شد تا ورق بازی به طور کامل برگردد.

در ادامه، اشتباهات پیاپی در خط دفاع و عملکرد درخشان مهاجمان تراکتور، شکست سنگینی را برای تیم سیرجانی رقم زد؛ نتیجه‌ای که می‌توانست هر تیمی را از نظر روحی فروبپاشد. با این حال، مهدی تارتار با واکنشی حرفه‌ای پس از مسابقه، مسئولیت شکست را برعهده گرفت و با سخنان آرام‌کننده خود مانع از بروز تنش در تیم شد. او تأکید کرد که باید شکست را پذیرفت و با اتحاد به مسیر بازگشت فکر کرد. همین رفتار موجب شد بازیکنان روحیه خود را حفظ کنند و تمرکز تیم برای بازی بعدی از بین نرود.

گل‌گهر در هفته نهم در دیداری سخت برابر خیبر خرم‌آباد به میدان رفت؛ تیمی که در خانه عملکرد خوبی دارد. با این حال، شاگردان تارتار با بازی منسجم‌تر نسبت به هفته قبل توانستند در خرم‌آباد به تساوی ارزشمند برسند و با یک امتیاز، روند سقوط خود را متوقف کنند.

عملکرد گل‌گهر در دو هفته اخیر نشان می‌دهد که مدیریت بحران توسط مهدی تارتار و رفتار حرفه‌ای او پس از شکست، عامل کلیدی در بازگشت تیم به مسیر تعادل بوده است. سرمربی باتجربه سیرجانی‌ها بار دیگر ثابت کرد که مهم‌ترین نقش یک مربی در روزهای سخت، حفظ روحیه تیم و جلوگیری از فروپاشی ذهنی بازیکنان است.

انتهای پیام/