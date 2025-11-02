خبرگزاری کار ایران
درخشش پایان‌ناپذیر ستاره ۴۰ ساله در قلب روسونری

لوکا مودریچ، اسطوره کروات و هافبک باتجربه میلان، با رأی هواداران و تأیید کادر فنی باشگاه به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر روسونری انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه میلان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که لوکا مودریچ، هافبک کروات تیم، عنوان بازیکن ماه اکتبر را از آن خود کرده است. این انتخاب بر پایه رأی هواداران در سایت رسمی باشگاه و نظر کادر فنی انجام شده است.

مودریچ که تابستان ۲۰۲۵ پس از پایان دوران پرافتخار خود در رئال مادرید به میلان پیوست، در ماه اکتبر با عملکردی تحسین‌برانگیز در چهار مسابقه سری آ، بار دیگر نشان داد سن برای او فقط یک عدد است. او در تمام این بازی‌ها به طور کامل در ترکیب اصلی حضور داشت و با ثبت میانگین ۹۲ درصد پاس موفق، دو پاس گل و سهم چشمگیر در خلق موقعیت‌ها، نقشی حیاتی در کنترل بازی و هماهنگی خطوط میلان ایفا کرد.

در رقابت برای کسب این عنوان، رافائل لیائو، مایک ماینان و ساموئله ریچی نیز نامزد بودند. لیائو با گل‌های مهمش مقابل فیورنتینا و پیزا شانس زیادی برای انتخاب داشت، اما تجربه، دقت و ثبات مثال‌زدنی مودریچ در نهایت رأی نهایی را به سود او تغییر داد.

در کنار این موفقیت، مودریچ هفته گذشته به عنوان یکی از نامزدهای تیم منتخب سال ۲۰۲۵ فیفا نیز معرفی شد؛ افتخاری که نشان از جایگاه جهانی او در فوتبال حرفه‌ای دارد. این نخستین بار در چهار سال اخیر است که نام یک بازیکن از میلان در فهرست تیم منتخب سال فیفا دیده می‌شود.

