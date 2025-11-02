بازگشت لواندوفسکی و اولمو/ غیبت پدری ادامه دارد
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در نشست خبری پیش از بازی با الچه از بازگشت دو ستاره مصدوم تیمش خبر داد، اما تأکید کرد پدری به دلیل مصدومیت عضلانی همچنان غایب خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بارسلونا یکشنبه در چارچوب هفته یازدهم لالیگای اسپانیا در ورزشگاه مونتجوییک میزبان الچه خواهد بود و هانسی فلیک در آستانه این مسابقه درباره وضعیت بازیکنانش توضیح داد.
فلیک در ابتدای صحبتهای خود گفت: «دنی اولمو و روبرت لواندوفسکی به تمرینات گروهی بازگشتهاند و این برای ما خبر بسیار خوبی است. حالا باید ببینیم آنها از نظر بدنی در چه شرایطی هستند و تا چه اندازه میتوانند در ترکیب قرار بگیرند.»
او درباره وضعیت لامین یامال نیز گفت: «لامین در وضعیت خوبی است، هرچند هنوز کمی احساس درد دارد. روند ریکاوری او رضایتبخش است و همه چیز طبق برنامه پیش میرود. خوان گارسیا هم به خوبی تمرین میکند اما نمیخواهیم در مورد بازگشتش عجله کنیم.»
سرمربی آلمانی بارسلونا درباره مصدومیت پدری توضیح داد: «پدری ما را شگفتزده کرد. بعد از بازی با رئال مادرید فقط کمی احساس خستگی داشت، اما پس از آزمایشهای پزشکی مشخص شد مصدومیت عضلانی دارد. غیبت او برای ما سخت است چون یکی از کلیدیترین بازیکنان تیم است. امیدواریم هر چه زودتر برگردد.»
فلیک در پایان درباره رابطهاش با یامال و فضای درون تیم گفت: «من معمولاً با لامین زیاد صحبت میکنم. رابطهمان بسیار خوب و صمیمی است، در واقع همه اعضای تیم چنین فضایی دارند. این بهترین راه برای پیشرفت و حفظ آرامش در تیم است.»
بارسلونا با ۲۲ امتیاز از ۱۰ مسابقه در رده سوم جدول لالیگا قرار دارد و پیروزی برابر الچه میتواند آنها را در کورس قهرمانی نگه دارد.