یامال آماده بازگشت؛ پایان مصدومیت و آغاز دوباره ستاره بارسلونا

این بازیکن ۱۸ ساله که در ال‌کلاسیکوی اخیر نتوانست درخشش همیشگی خود را تکرار کند، حالا با انگیزه‌ای تازه و شرایطی ایده‌آل به تمرینات بازگشته تا بار دیگر نقش کلیدی‌اش را در تیم هانسی فلیک ایفا کند.

روزنامه «موندو دپورتیوو» چاپ کاتالونیا گزارش داد که لامین یامال پس از چند هفته درگیری با مصدومیتی از ناحیه استخوان شرمگاهی، به آمادگی کامل نزدیک شده است. او در این مدت با برنامه‌ای تمرینی اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی باشگاه تمرین می‌کرد تا بدون ریسک بازگشت زودهنگام، به فرم بدنی ایده‌آل برسد.

یامال در گفت‌وگو با پزشکان بارسلونا اعلام کرده که دیگر هیچ دردی احساس نمی‌کند و آماده است تا در بازی‌های پیش رو، دوباره به ترکیب اصلی برگردد. ستاره جوان بارسا پس از انتقادهایی که به عملکردش در ال‌کلاسیکو وارد شد، حالا انگیزه‌ای مضاعف برای بازگشت به اوج دارد و امیدوار است بار دیگر همان بازیکنی شود که فصل گذشته همه را شگفت‌زده کرد.

یامال فصل گذشته با آمار خیره‌کننده ۱۸ گل و ۲۵ پاس گل در ۵۵ مسابقه، نقشی تعیین‌کننده در قهرمانی‌های بارسلونا در لالیگا، جام حذفی و سوپرجام اسپانیا داشت. با این حال، در هفته‌های اخیر حواشی خارج از زمین باعث نگرانی‌هایی در کادر فنی و مدیریت باشگاه شده بود. اکنون بازگشت او با تمرکز کامل به تمرینات، می‌تواند خبر خوشی برای فلیک و هواداران آبی‌واناری باشد.

ستاره اسپانیایی قرار است از بازی آینده بارسلونا به ترکیب تیم بازگردد و همه در نوکمپ امیدوارند دوباره همان جادوی همیشگی لامین یامال را در زمین ببینند.

