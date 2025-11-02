امید بزرگ فلیک برای آینده خط میانی بارسلونا

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا روزهای ویژه‌ای را با بازگشت تدریجی یکی از بااستعدادترین شاگردان لاماسیا تجربه می‌کند. مارک برنال که فصل گذشته به دلیل پارگی رباط صلیبی تقریباً یک سال از میادین دور بود، حالا پس از ماه‌ها تمرین و بازتوانی تحت نظر کادر پزشکی باشگاه، آماده ورود دوباره به ترکیب اصلی است.

بارسلونا برای نشان دادن اعتماد خود به این هافبک آینده‌دار، قرارداد او را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرده است. فلیک نیز با برنامه‌ای دقیق قصد دارد او را مرحله‌به‌مرحله به ترکیب اصلی اضافه کند. در ماه‌های اخیر برنال تنها در چهار دیدار مجموعاً ۳۱ دقیقه بازی کرده، اما از ماه نوامبر قرار است دقایق حضور او افزایش یابد تا از ابتدای سال ۲۰۲۶ بتواند به‌طور جدی برای جایگاه ثابت رقابت کند.

فلیک که به نظم و انضباط در پرورش بازیکنان جوان معروف است، برنامه بازگشت برنال را مشابه روندی طراحی کرده که پیش‌تر برای گاوی در نظر گرفته بود، البته با سرعتی کمتر به‌دلیل ویژگی‌های فیزیکی متفاوت او. اعتماد تدریجی فلیک به برنال در بازی حساس مقابل پاری‌سن‌ژرمن نیز نمود پیدا کرد؛ جایی که او با وجود تجربه کم، عملکردی مطمئن و آرام از خود نشان داد.

در باشگاه نیز باور عمیقی نسبت به توانایی‌های این هافبک جوان وجود دارد. تابستان گذشته پیشنهادهای متعددی از تیم‌های انگلیسی و اروپایی برای جذب یا قرض دادن برنال به دست مدیران بارسا رسید، اما تصمیم نهایی بر ماندن او در نوکمپ بود. اکنون با مصدومیت گاوی، این بازیکن جوان شانس طلایی دارد تا خود را به عنوان جانشین طبیعی او در قلب خط میانی معرفی کند.

هانسی فلیک بر این باور است که برنال با ترکیب توان بدنی بالا، هوش تاکتیکی و آرامش در گردش توپ، همان هافبک دفاعی ایده‌آلی است که بارسلونا سال‌ها در جست‌وجویش بوده است. اگر روند پیشرفت او به همین شکل ادامه یابد، مارک برنال می‌تواند خیلی زود از یک استعداد خام به ستون میانی نسل جدید بارسلونا تبدیل شود.

