نبرد بزرگ سن‌سیرو؛ میلانِ آلگری در جست‌وجوی بازگشت به صدر برابر رمِ گاسپرینی

در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته دهم سری آ، میلان و رم در سن‌سیرو به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که برخلاف سال‌های گذشته، نه رقابتی برای سهمیه اروپا بلکه جدالی مستقیم برای ماندن در کورس اسکودتو است.

به گزارش ایلنا،  روسونری پس از دو تساوی پیاپی به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است و رمِ گاسپرینی با آمار درخشان دفاعی، رؤیای صدرنشینی دارد.

در سال‌های اخیر معمولاً دیدار میلان و رم بیشتر با رقابت برای سهمیه لیگ قهرمانان اروپا همراه بود، اما فصل جاری شرایط متفاوتی رقم زده است. هر دو تیم حالا در جمع مدعیان اصلی قهرمانی قرار دارند و نتیجه این بازی می‌تواند در سرنوشت اسکودتو تأثیر مستقیم بگذارد.

میلانِ آلگری پس از دو تساوی برابر پیزا و آتالانتا صدر جدول را از دست داده، اما همچنان با ۹ بازی بدون شکست در تمامی رقابت‌ها یکی از باثبات‌ترین تیم‌های ایتالیاست. با وجود غیبت کریستین پولیشیچ و آدرین ربیو، روسونری امیدوار است در سن‌سیرو به مسیر برد بازگردد. آلگری هرچند بارها تأکید کرده هدف اصلی‌اش کسب سهمیه لیگ قهرمانان است، اما عملکرد میلان در بازی‌های بزرگ، از جمله پیروزی برابر ناپولی، ثابت کرده که این تیم می‌تواند تا پایان فصل در کورس قهرمانی باقی بماند.

در سوی دیگر میدان، رمِ گاسپرینی فراتر از انتظارات ظاهر شده و با ناپولی صدرنشین هم‌امتیاز است. شاگردان گاسپرینی با تنها چهار گل خورده، بهترین خط دفاعی سری آ را در اختیار دارند و رکوردی استثنایی در بازی‌های خارج از خانه به جا گذاشته‌اند: ۱۱ برد و ۹ کلین‌شیت از زمان حضور رانیری تا آغاز سال ۲۰۲۵. این آمار نشان می‌دهد که حتی جو پرهیاهوی سن‌سیرو نیز نمی‌تواند مانع جاه‌طلبی رمی‌ها شود.

رم که در این دیدار اوان فرگوسن را در اختیار نخواهد داشت، در صورت پیروزی برابر میلان، برای دومین بار در تاریخ باشگاه موفق می‌شود در شش بازی متوالی خارج از خانه در سری آ به پیروزی برسد. به این ترتیب، سن‌سیرو امشب صحنه یکی از تعیین‌کننده‌ترین نبردهای نیم‌فصل خواهد بود.

