طلسم‌شکنی هندبال ایران با مربی اسپانیایی

تیم ملی هندبال ایران با هدایت رافائل گیخوسا کاستیو، سرمربی اسپانیایی خود، پس از حضور موفق در تورنمنت بین‌المللی تونس حالا با انگیزه‌ای تازه آماده حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض می‌شود.

به گزارش ایلنا، هندبال ایران پس از سال‌ها دوری از افتخارات بین‌المللی، با حضور رافائل گیخوسا کاستیو، سرمربی نامدار اسپانیایی، وارد دوره‌ای تازه از تحول فنی و فکری شده است. این سرمربی که سابقه هدایت تیم‌های مطرح اروپایی را دارد، در مدت کوتاه حضورش تفکر حرفه‌ای، نظم تاکتیکی و ساختار تازه‌ای را به تیم ملی تزریق کرده است.

ملی‌پوشان هندبال کشورمان به‌منظور آمادگی هرچه بیشتر برای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان، در تورنمنت بین‌المللی تونس شرکت کردند و عملکردی قابل قبول داشتند. تیم ایران در این رقابت‌ها مقابل کویت و گینه به پیروزی رسید و تنها شکست خود را برابر میزبان، تونس، تجربه کرد. آخرین دیدار شاگردان رافائل با برتری ۲۷ بر ۱۹ برابر گینه به پایان رسید تا تیم ملی با روحیه‌ای بالا به کشور بازگردد.

تیم ملی امروز به تهران بازگشت تا در چند روز اردوی آماده‌سازی، آخرین هماهنگی‌ها را پیش از اعزام به ریاض انجام دهد. این رقابت‌ها نخستین میدان مهم بین‌المللی هندبال ایران پس از مدتی ناکامی محسوب می‌شود و آزمونی جدی برای سنجش عملکرد کادر فنی جدید به‌شمار می‌آید.

فدراسیون هندبال نیز با فراهم کردن اردوهای منظم، بازی‌های تدارکاتی و حمایت گسترده از تیم ملی بزرگسالان، بستر مناسبی برای بازگشت هندبال ایران به سطح اول آسیا فراهم کرده است. حالا نگاه‌ها به ریاض دوخته شده؛ جایی که شاگردان رافائل گیخوسا کاستیو می‌خواهند با کسب یک مدال ارزشمند، فصل تازه‌ای از افتخارات هندبال ایران را رقم بزنند.

