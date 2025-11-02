درخشش کشتی ساحلی ایران در بحرین و خبر بزرگ از المپیک جوانان
تیم کشتی ساحلی ایران با کسب دو مدال طلا و دو نقره در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، یکی از موفقترین رشتههای کاروان ایران لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، همزمان، تصمیم جدید کمیته بینالمللی المپیک مبنی بر حضور کشتی ساحلی در بازیهای المپیک جوانان 2026 داکار، افق تازهای پیشروی این رشته نوپا گشوده است.
در حالی که کاروان ورزشی ایران با بیش از ۴۰۰ ورزشکار در بازیهای آسیایی جوانان بحرین حضور یافت، کشتی ساحلی یکی از شگفتیسازترین رشتهها بود. تیم ملی کشتی ساحلی ایران با چهار نماینده در این رقابتها شرکت کرد و موفق شد با دو مدال طلا و دو نقره درخشش خیرهکنندهای داشته باشد.
سینا شکوهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و تورج خدایی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و امیرعلی دمیرکلاهی در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمدمهدی فتوحی در وزن ۹۰ کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کردند.
کشتی ساحلی در ایران از دوران مدیریت رسول خادم در فدراسیون کشتی شکل گرفت؛ او طرحی را برای گردآوری کشتیهای سنتی ایران زیر چتر فدراسیون ارائه داد که یکی از ثمرات آن، شکلگیری تیم ملی کشتی ساحلی بود. با وجود کمتوجهی به این رشته در سالهای اخیر، تلاش افرادی مانند علی بازیار موجب شد کشتی ساحلی در مسیر رشد باقی بماند و حالا در سطح قاره و جهان به جایگاهی قابل احترام برسد.
اما خبر بزرگتر از بحرین، مربوط به تصمیم کمیته بینالمللی المپیک است. بر اساس برنامهریزی جدید IOC، رشته کشتی ساحلی در بازیهای المپیک جوانان 2026 در داکار جایگزین کشتی آزاد و فرنگی خواهد شد. این تصمیم میتواند نقطه عطفی برای آینده این رشته باشد و حتی مسیر حضور رسمی آن در بازیهای المپیک 2032 را هموار کند.
در مقابل، احتمال حذف کشتی فرنگی از برنامههای آینده المپیک، نگرانیهایی جدی در میان علاقهمندان و قهرمانان این رشته به وجود آورده است. افت سطح فنی مسابقات جهانی اخیر و کاهش نفوذ کشورهای سنتی صاحب سبک، از جمله دلایل این تغییر عنوان شده است.
به این ترتیب، کشتی ساحلی نهتنها در ایران بلکه در سطح جهانی در حال تبدیل شدن به یکی از رشتههای آیندهدار و پرطرفدار است؛ رشتهای که حالا میتواند امید تازهای برای تداوم افتخارات کشتی ایران در میادین جهانی باشد.