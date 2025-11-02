خبرگزاری کار ایران
VAR نیمه‌کاره در لیگ برتر؛ وعده استفاده کامل هنوز محقق نشده است

VAR نیمه‌کاره در لیگ برتر؛ وعده استفاده کامل هنوز محقق نشده است
در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال وعده داده بودند تمام مسابقات لیگ برتر فصل جاری با کمک‌داور ویدیویی برگزار شود، در هفته‌های اخیر برخی بازی‌ها بدون VAR انجام شده و یکپارچگی رقابت‌ها زیر سؤال رفته است.

به گزارش ایلنا، از ابتدای فصل، مسئولان کمیته داوران تأکید داشتند که استفاده از سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR) در همه دیدارهای لیگ برتر الزامی خواهد بود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. در دو هفته اخیر، چند مسابقه مهم از جمله دیدار ملوان و استقلال خوزستان در بندرانزلی و بازی سپاهان برابر شمس‌آذر در قزوین بدون VAR برگزار شد؛ اتفاقی که اعتراض باشگاه‌ها را در پی داشته است.

در بازی سپاهان و شمس‌آذر، برخورد توپ با دست مدافع سپاهان در محوطه جریمه بدون بازبینی ویدیویی نادیده گرفته شد و باشگاه شمس‌آذر با انتشار پوستر کنایه‌آمیزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. این در حالی است که همین تیم در هفته نخست نیز به دلیل نبود VAR در صحنه گل استقلال خوزستان متضرر شده بود.

یکی از پرسش‌های اصلی، برنامه‌ریزی سازمان لیگ برای برگزاری هم‌زمان شش دیدار در یک روز است؛ در حالی که تعداد دستگاه‌های VAR در کشور محدود است و حتی دو تیمی که سیستم اختصاصی در اختیار دارند (سپاهان و گل‌گهر)، در هفته هشتم میزبان نبودند و تجهیزات آنها بلااستفاده ماند. وعده فدراسیون مبنی بر تأمین تجهیزات جدید برای سایر باشگاه‌ها نیز تاکنون محقق نشده است.

محسن حکیم، رئیس کارگروه VAR فدراسیون فوتبال، با دفاع از عملکرد این کمیته گفته است: «تا اینجای فصل، ۹۰ درصد مسابقات لیگ برتر با VAR برگزار شده و این پیشرفت بزرگی نسبت به گذشته است. مشکلات فنی سال گذشته برطرف شده و در بیشتر بازی‌ها سیستم به‌خوبی عمل کرده است.»

با این حال، کارشناسان تأکید دارند موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که تمام مسابقات لیگ برتر، بدون استثنا و با شرایط برابر برای همه تیم‌ها، از فناوری VAR بهره‌مند باشند؛ امری که هنوز تا تحقق کامل آن فاصله زیادی وجود دارد.

