ماجرای تغییر جدول لیگ برتر بعد از رای استیناف
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با بررسی مجدد پرونده صدور مجوز حرفهای سه باشگاه استقلال خوزستان، فجرسپاسی و شمسآذر قزوین، رأی اولیه کسر امتیاز را لغو و آن را به جریمه نقدی تبدیل کرد. این تصمیم باعث تغییر در جدول لیگ برتر و بهبود جایگاه این تیمها شد.
به گزارش ایلنا، در آغاز فصل جاری، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بهدلیل ناتوانی برخی باشگاهها در دریافت مجوز حرفهای، از سه تیم لیگ برتری یعنی استقلال خوزستان، فجرسپاسی شیراز و شمسآذر قزوین سه امتیاز کسر کرد. تصمیمی که نشانه جدیت فدراسیون در اجرای الزامات حرفهایسازی و رعایت استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بود.
با این حال، مدیران این باشگاهها با ارائه لایحه رسمی و مستندات جدید به کمیته استیناف، خواستار بازبینی رأی شدند. پس از بررسیهای حقوقی و فنی، کمیته استیناف رأی اولیه را لغو و اعلام کرد که با وجود باقیماندن برخی نواقص، همکاری و اصلاح ساختار باشگاهها در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مجازات کسر امتیاز به جریمه نقدی تبدیل شد.
طبق رأی نهایی، مجموع جریمه استقلال خوزستان و شمسآذر قزوین یکونیم میلیارد تومان و جریمه فجرسپاسی ششصد میلیون تومان تعیین شده است. همچنین هر سه باشگاه باید شش میلیارد تومان دیگر را بهعنوان جریمه جایگزین کسر امتیاز پرداخت کنند. با این حال، محرومیت جذب بازیکن خارجی برای این تیمها همچنان پابرجاست.
لغو کسر امتیاز موجب تغییراتی در جدول لیگ برتر شده است؛ استقلال خوزستان و فجرسپاسی با بازگشت امتیازات خود به ردههای بالاتر صعود کردهاند و شمسآذر نیز از انتهای جدول جدا شده است.
کمیته استیناف در رأی خود تأکید کرده است که با وجود اصلاح بخشی از ایرادات، همچنان کاستیهایی در زیرساختهای اداری، حسابرسی و توسعه آکادمیها وجود دارد و باشگاهها موظفند در مهلت مقرر، مبالغ تعیینشده را پرداخت کنند تا از محرومیتهای جدید جلوگیری شود. این رأی قطعی و لازمالاجرا اعلام شده است.