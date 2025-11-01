سیمئونه: اتلتیکو در مسیر پیشرفت قرار دارد

به گزارش ایلنا، اتلتیکو مادرید در ورزشگاه متروپولیتانو با گل‌های خولین آلوارز، تیاگو آلمادا و آنتوان گریزمان موفق شد سویا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. دیه‌گو سیمئونه در نشست خبری پس از بازی به بررسی عملکرد تیم و بازیکنان پرداخت.

سیمئونه درباره پیشرفت جولیانو گفت: «مهم‌ترین نکته، احساسی است که خودش دارد. او بازیکنی در حال رشد است، فروتن است و می‌خواهد پیشرفت کند. باید همین مسیر ادامه یابد تا به جایگاهی برسد که در ذهنش تصور می‌کند.»

سرمربی اتلتیکو درباره همکار قدیمی‌اش آلمیدا افزود: «حتی پیش از بازی، همان محبت و صمیمیت بین ما بود. سال‌ها با هم در تیم ملی و اردوی تیم بوده‌ایم. زمانی که من مربیگری را شروع کردم، او را دعوت کردم تا دستیارم شود، اما مسیر زندگی او به جای دیگری رفت. حالا در اروپا و در باشگاه سویا با همان شخصیت و انرژی که به عنوان بازیکن داشت، تیمش را هدایت می‌کند.»

او درباره روند بازی و گل‌ها گفت: «نیمه اول کمی ناامیدکننده بود چون نتوانستیم به گل برسیم، اما پنالتی و تعویض‌ها فضا و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کرد و نیمه دوم بسیار خوبی داشتیم. سویا بازی سخت و منظم انجام داد، اما ما از فرصت‌ها استفاده کردیم.»

سیمئونه درباره جای پیشرفت تیم افزود: «قطعاً جای پیشرفت وجود دارد. مسیر ما بر پایه فروتنی و ایمان به کاری است که انجام می‌دهیم و تا آخرین لحظه از تلاش دست برنمی‌داریم.»

سرمربی اتلتیکو درباره سورلوث گفت: «او بازیکنی بسیار مهم است و با سایر بازیکنان در همان پست تفاوت دارد. همیشه آماده است و چه ۹۰ دقیقه، چه ۶۰ یا حتی ۵ دقیقه حضور داشته باشد، ویژگی‌های خاصی دارد که هیچ‌کدام از بازیکنان دیگر ندارند.»

