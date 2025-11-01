خبرگزاری کار ایران
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، پس از پیروزی تیمش برابر برنلی از عملکرد بازیکنان ابراز رضایت کرد و این دیدار را یکی از بهترین بازی‌های توپچی‌ها در فصل جاری لیگ برتر دانست.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال آرسنال در هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس با برتری ۲ بر صفر مقابل برنلی، اختلاف خود را در صدر جدول با رقبا افزایش داد. گل‌های ویکتور یوکرش و دکلان رایس نقش تعیین‌کننده‌ای در این پیروزی داشتند و شاگردان آرتتا برای سومین بار در چهار بازی اخیر حتی یک شوت در چارچوب دریافت نکردند.

میکل آرتتا در نشست خبری پس از بازی درباره عملکرد تیمش گفت: «مشخصاً خیلی خوشحالم. بازی در این ورزشگاه واقعاً سخت است. برنلی در ۱۸ ماه گذشته فقط یک‌بار، آن هم با پنالتی برابر لیورپول شکست خورده بود. شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم و نیمه اول یکی از بهترین نیمه‌های ما در این فصل بود. دو گل زدیم، چند موقعیت بزرگ دیگر هم ساختیم و هیچ فرصتی به حریف ندادیم. در نیمه دوم کمی از استاندارد خود پایین آمدیم، اما از نظر دفاعی عالی بودیم و توانستیم کلین‌شیت کنیم.»

او درباره تعویض ویکتور یوکرش که در بین دو نیمه از زمین خارج شد، توضیح داد: «قبل از تعویض، یکی از بهترین بازی‌هایش را انجام داده بود. جدا از گلی که زد، در کار تیمی هم عالی بود. اما احساس گرفتگی و ناراحتی جزئی داشت و ترجیح دادیم ریسک نکنیم. باید منتظر بررسی پزشکان بمانیم.»

سرمربی آرسنال همچنین درباره تعویض زوبی‌مندی گفت: «او خودش درخواست تعویض داد، بنابراین وضعیتش هم باید بررسی شود.»

آرتتا در ادامه درباره خلق موقعیت‌های زیاد در جریان بازی افزود: «مقابل تیم‌هایی که عمیق دفاع می‌کنند، همیشه کار سختی است. باید به برنلی اعتبار بدهیم چون منظم و فشرده بازی کردند، اما ما در نیمه اول موقعیت‌های زیادی ساختیم و از عملکرد تیم راضی‌ام.»

او در پایان با اشاره به نظم دفاعی شاگردانش گفت: «روحیه تیم فوق‌العاده است. در دقایق پایانی دیدید که بازیکنان با تمام توان ۸۰ متر برای دفاع برگشتند. وقتی با چنین تمرکز و انضباطی بازی کنیم، شانس پیروزی در هر دیداری را خواهیم داشت.»

