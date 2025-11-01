تیراندازی به اتوبوس تیم فوتبال در ریودوژانیرو

به گزارش ایلنا، صحنه‌ای پرتنش و دلهره‌آور عصر روز گذشته در یکی از بزرگراه‌های ریودوژانیرو رقم خورد. اتوبوس حامل بازیکنان تیم زیر ۱۷ ساله‌های بوتافوگو ناگهان در میان تیراندازی شدید بین دو باند مسلح گرفتار شد.

این حادثه در بزرگراه لینیا آمارییا (Linha Amarela)، در منطقه‌ای نزدیک به یکی از فاوِلاها (محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر) رخ داد.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، اتوبوس در حال بازگشت به ورزشگاه نیلتون سانتوس بود. بازیکنان جوان پس از دیدار مقابل واسکودوگاما در چارچوب رقابت‌های کوپا ریو زیر ۱۷ ساله‌ها، در مسیر بازگشت بودند که ناگهان در تیراندازی میان دو گروه گرفتار شدند.

در آن لحظات، بازیکنان و اعضای کادرفنی داخل اتوبوس پناه گرفتند و تا پایان درگیری از خودرو خارج نشدند. نیروهای پلیس پس از دقایقی وارد عمل شدند و منطقه را تحت کنترل گرفتند.

بیانیه رسمی باشگاه

باشگاه بوتافوگو با صدور بیانیه‌ای رسمی در شبکه‌های اجتماعی، ضمن تأیید حادثه، از سلامت کامل اعضای تیم خبر داد:«اتوبوس تیم زیر ۱۷ ساله‌ها بوتافوگو که در تصاویر دیده می‌شود، هنگام بازگشت از مسابقه برابر واسکو در مسیر لینیا آمارییا، درگیر یک حادثه شد. خوشبختانه، تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی به سلامت به ورزشگاه نیلتون سانتوس بازگشتند و همگی در وضعیت مطلوب هستند.»

انتهای پیام/