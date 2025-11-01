پیام احساسی رحمتی برای برانکو پس از خداحافظی از دنیای مربیگری

به گزارش ایلنا، پس از اعلام رسمی خداحافظی برانکو ایوانکوویچ از دنیای مربیگری، بسیاری از چهره‌های شاخص فوتبال ایران با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی به او ادای احترام کردند.

در همین راستا، مهدی رحمتی، سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از نقش مهم برانکو در آغاز دوران ملی‌اش یاد کرد.

رحمتی در این پست نوشت:

«با افتخار می‌گویم که برانکو ایوانکوویچ مردی متعهد، با ایمان و عاشق فوتبال بود. او اولین مربی بود که در تیم ملی فرصت بازی به من داد و من چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. متشکرم آقای ایوانکوویچ، موفق باشید.»

برانکو ایوانکوویچ در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده داشت و در همین دوران، مهدی رحمتی را برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی دعوت کرد؛ همکاری‌ای که سرآغاز مسیر درخشان این دروازه‌بان در فوتبال ملی بود.

