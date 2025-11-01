خبرگزاری کار ایران
برد ارزشمند دینامو ماخاچ‌قلعه با درخشش حسین‌نژاد

برد ارزشمند دینامو ماخاچ‌قلعه با درخشش حسین‌نژاد
تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه در هفته چهاردهم لیگ برتر روسیه با حضور محمدجواد حسین‌نژاد موفق شد پس از پنج هفته ناکامی، برابر کریلیا سووتوف به پیروزی برسد و از منطقه خطر جدول فاصله بگیرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته چهاردهم و ماقبل پایانی دور رفت لیگ برتر روسیه، تیم دینامو ماخاچ‌قلعه از ساعت ۱۸:۱۵ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه «آنژی آرنا» میزبان کریلیا سووتوف بود.

محمدجواد حسین‌نژاد، مهاجم ایرانی دینامو، برای دومین دیدار متوالی در ترکیب اصلی تیمش به میدان رفت. شاگردان سرگئی یوران که طی پنج هفته اخیر موفق به کسب پیروزی نشده بودند، در این بازی با نمایشی برتر توانستند در حضور هواداران خود به سومین برد فصل دست پیدا کنند.

با این نتیجه، دینامو ماخاچ‌قلعه ۱۴ امتیازی شد و با دو پله صعود در رده یازدهم جدول لیگ برتر روسیه قرار گرفت تا موقتاً از منطقه سقوط فاصله بگیرد.

محمدجواد حسین‌نژاد که پیش از این در ۱۳ دیدار فصل جاری دو گل زده و یک پاس گل داده بود، امشب نیز عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشت. او در ۷۵ دقیقه حضورش در زمین آمار یک شوت در چارچوب، سه دریبل موفق، ۲۱ پاس صحیح، سه خطای گرفته‌شده، هفت پاس در یک‌سوم دفاعی حریف، هشت پیروزی در دوئل‌های زمینی و یک نبرد هوایی موفق را ثبت کرد.

