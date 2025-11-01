خبرگزاری کار ایران
مهدی طارمی در ترکیب اصلی المپیاکوس مقابل آریس
در یکی از دیدارهای هفته نهم سوپر لیگ یونان، المپیاکوس با حضور مهدی طارمی در ترکیب اصلی، امشب به مصاف آریس می‌رود.

به گزارش ایلنا،   در چارچوب هفته نهم رقابت‌های سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال المپیاکوس از ساعت ۲۱:۳۰ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه «جورجیوس کارایسکاکیس» میزبان آریس، تیم چهارم جدول، خواهد بود.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، پس از درخشش در دیدار هفته گذشته برابر آ.ا.ک آتن، بار دیگر در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته است. طارمی در آن مسابقه با گرفتن یک پنالتی و گلزنی با ضربه سر نقش پررنگی در پیروزی تیمش ایفا کرد و عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.

ستاره ملی‌پوش فوتبال ایران که در دیدار هفته سوم جام حذفی برابر ولوس روی نیمکت حضور داشت و فرصت بازی پیدا نکرد، امشب دوباره به ترکیب ثابت المپیاکوس بازگشته تا برابر آریس به میدان برود.

طارمی با انگیزه تکرار نمایش موفق اخیر خود و افزایش شمار گل‌هایش در فصل جدید، یکی از امیدهای اصلی خط حمله المپیاکوس در این دیدار خانگی به شمار می‌رود.

