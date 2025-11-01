چرخش بزرگ کمپانی در ترکیب بایرن پیش از نبرد با لورکوزن

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در شرایطی صدر جدول بوندس‌لیگا را در اختیار دارد که لورکوزنِ آماده، جدی‌ترین تهدید برای ادامه صدرنشینی باواریایی‌ها محسوب می‌شود. دو تیم امشب در آلیانتز آره‌نا به مصاف هم می‌روند و شاگردان کاسپر هیولماند به دنبال پایان دادن به رکورد شکست‌ناپذیری بایرن هستند.

ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، برای این دیدار دست به تغییراتی گسترده زده و نسبت به بازی قبلی در جام حذفی برابر کلن (پیروزی ۴ بر ۱)، هفت بازیکن جدید را در ترکیب اصلی قرار داده است.

در ترکیب جدید، نیکلاس جکسون، رافائل گریرو، لنارت کارل، توم بیشوف، لئون گورتسکا و کیم مین‌جائه از ابتدا به میدان می‌روند و مانوئل نویر که در دیدار گذشته محروم بود، دوباره به درون دروازه بازگشته است.

در مقابل، ستاره‌هایی چون هری کین، لوئیس دیاز و مایکل اولیسه روی نیمکت قرار گرفته‌اند. این تصمیم نشان می‌دهد که کمپانی قصد دارد با توجه به دیدار حساس سه‌شنبه شب مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، بخشی از ترکیب اصلی را استراحت دهد.

ترکیب رسمی بایرن مونیخ مقابل لورکوزن به شرح زیر است:

نویر، لایمر، تاه، کیم، گریرو، کیمیش، گورتسکا، بیشوف، کارل، گنابری و جکسون.

این دیدار نخستین تقابل ونسان کمپانی و کاسپر هیولماند در بوندس‌لیگا محسوب می‌شود. بایرن در دو دیدار اخیر لیگ قهرمانان برابر لورکوزن با نتایج ۳–۰ و ۲–۰ پیروز شده بود، اما در رقابت‌های داخلی پنج بازی متوالی است که موفق به شکست این تیم نشده (سه تساوی و دو شکست)؛ آماری که پیش‌تر فقط بوروسیا دورتموند بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ مقابل بایرن ثبت کرده بود.

