به گزارش ایلنا، دیدار ناتینگهام فارست و منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس با حاشیه‌ای بزرگ در صحنه گل اول یونایتد همراه بود. در نیمه نخست این مسابقه، ارسال کرنر برونو فرناندز با ضربه سر کاسمیرو تبدیل به گل شد، اما بازیکنان و کادر فنی فارست به شدت نسبت به اعلام کرنر معترض بودند.

بازیکنان ناتینگهام معتقد بودند توپ پیش از اعلام کرنر از زمین خارج نشده است. نیکولو ساونا، مدافع تیم، تا آخرین لحظه توپ را تعقیب کرد و تصاویر تلویزیونی نیز نشان می‌داد که پای او روی خط قرار دارد و توپ به‌طور کامل از خط عرضی عبور نکرده است. با این وجود، داور دیدار «دارن اینگلند» تصمیم به اعلام کرنر گرفت و در ادامه، این موقعیت منجر به گل اول یونایتد شد.

شان دایش، سرمربی ناتینگهام فارست، در حین بازی به شدت نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و در کنار زمین با داور چهارم وارد گفت‌وگو شد.

پس از پایان مسابقه، مایک دین داور پیشین لیگ برتر در گفت‌وگو با برنامه Soccer Saturday شبکه اسکای اسپورتس اظهار داشت: «به نظر می‌رسد کمک‌داور در آن صحنه فقط حدس زده که توپ از زمین خارج شده است، نه اینکه واقعاً دیده باشد.»

این اظهارنظر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و موجی از واکنش‌های انتقادی را از سوی هواداران ناتینگهام به همراه آورد. کاربران با انتشار تصاویر صحنه گل، تصمیم داور را «غیرقابل قبول» توصیف کردند و برخی نوشتند: «توپ هنوز روی خط بود، فارست قربانی شد.»

در حال حاضر، باشگاه ناتینگهام فارست در حال بررسی احتمال ارسال اعتراض رسمی به اتحادیه فوتبال انگلیس درباره این تصمیم داوری است.

