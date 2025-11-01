نارضایتی تیم ملی فوتسال ایران از شرایط میزبانی عربستان

به گزارش ایلنا، شاگردان وحید شمسایی جهت شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی به عربستان سفر کرده‌اند، اما برخلاف انتظار از میزبانی منظم و استاندارد، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد با توجه به تغییرات گسترده در زیرساخت‌های ورزشی عربستان، رقابت‌ها با کیفیتی بالا برگزار شود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ملی‌پوشان فوتسال ایران از محل اسکان، امکانات رفاهی و شرایط میزبانی رضایت ندارند. فاصله زیاد محل اقامت تا رستوران، سرمای شبانه بدون وسایل گرمایشی و نبود آب گرم از جمله مشکلاتی است که بازیکنان و کادر فنی با آن مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، کادر پزشکی، رسانه‌ای، پشتیبانی و تدارکاتی تیم ملی به دلیل عدم صدور ویزا، نتوانسته‌اند همراه کاروان ایران به عربستان سفر کنند. این مسئله موجب دشواری‌هایی در آماده‌سازی تیم شده و حتی ملی‌پوشان هنوز فرصتی برای تمرین در سالن مسابقات پیدا نکرده‌اند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ویزای مترجم دیوید راموس، دستیار اسپانیایی وحید شمسایی، نیز صادر نشده و به همین دلیل حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی، در غیاب مترجم رسمی نقش ترجمه گفت‌وگوهای فنی میان مربیان را برعهده گرفته است.

تیم ملی فوتسال ایران روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در نخستین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف مراکش خواهد رفت و کادر فنی امیدوار است تا پیش از آغاز مسابقات، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

