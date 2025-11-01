خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نارضایتی تیم ملی فوتسال ایران از شرایط میزبانی عربستان

نارضایتی تیم ملی فوتسال ایران از شرایط میزبانی عربستان
کد خبر : 1708002
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی وارد عربستان شده است، اما به‌دلیل ناهماهنگی‌های متعدد در محل اقامت، امکانات رفاهی و شرایط تمرینی، ملی‌پوشان از وضعیت میزبانی در ریاض ابراز نارضایتی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، شاگردان وحید شمسایی جهت شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی به عربستان سفر کرده‌اند، اما برخلاف انتظار از میزبانی منظم و استاندارد، با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد با توجه به تغییرات گسترده در زیرساخت‌های ورزشی عربستان، رقابت‌ها با کیفیتی بالا برگزار شود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ملی‌پوشان فوتسال ایران از محل اسکان، امکانات رفاهی و شرایط میزبانی رضایت ندارند. فاصله زیاد محل اقامت تا رستوران، سرمای شبانه بدون وسایل گرمایشی و نبود آب گرم از جمله مشکلاتی است که بازیکنان و کادر فنی با آن مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، کادر پزشکی، رسانه‌ای، پشتیبانی و تدارکاتی تیم ملی به دلیل عدم صدور ویزا، نتوانسته‌اند همراه کاروان ایران به عربستان سفر کنند. این مسئله موجب دشواری‌هایی در آماده‌سازی تیم شده و حتی ملی‌پوشان هنوز فرصتی برای تمرین در سالن مسابقات پیدا نکرده‌اند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ویزای مترجم دیوید راموس، دستیار اسپانیایی وحید شمسایی، نیز صادر نشده و به همین دلیل حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی، در غیاب مترجم رسمی نقش ترجمه گفت‌وگوهای فنی میان مربیان را برعهده گرفته است.

تیم ملی فوتسال ایران روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در نخستین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف مراکش خواهد رفت و کادر فنی امیدوار است تا پیش از آغاز مسابقات، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ