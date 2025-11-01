خبرگزاری کار ایران
بازگشت سه بازیکن خارجی استقلال در مسیر چهارمین پیروزی متوالی آبی‌ها

پیروزی استقلال مقابل ایرالکو علاوه بر تثبیت صدرنشینی در لیگ برتر، با بازگشت سه بازیکن خارجی این تیم همراه شد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال استقلال با کسب چهارمین برد متوالی خود در لیگ برتر، بار دیگر صدر جدول را از آن خود کرد. این پیروزی نه تنها موجب تقویت روحیه شاگردان ریکاردو ساپینتو پیش از دیدار آسیایی با الوحدات شد، بلکه شاهد بازگشت چند بازیکن خارجی تأثیرگذار به ترکیب تیم نیز بود.

در جریان دیدار برابر ایرالکو، حبیب فرعباسی پس از دریافت گل نخست و احساس ناراحتی از ناحیه بدن، از ادامه مسابقه بازماند و همین موضوع باعث شد تا آنتونیو آدان پس از حدود ۴۵ روز دوباره درون دروازه استقلال قرار گیرد.

همزمان با این تغییر اجباری، دیدیه اندونگ نیز پس از چند هفته دوری از میادین و حضور در فهرست بازی، در نیمه دوم به میدان رفت تا نخستین دقایق حضورش بعد از ۳۳۲ دقیقه غیبت را تجربه کند.

در ادامه بازی، داکنز نازون هم که آخرین بار حدود یک ماه پیش در ترکیب اصلی استقلال قرار داشت، از دقیقه ۷۸ به جای سعید سحرخیزان وارد میدان شد تا هر سه بازیکن خارجی استقلال پس از مدتی غیبت، دوباره فرصت بازی پیدا کنند.

به این ترتیب، دیدار برابر ایرالکو برای آبی‌پوشان نه تنها از حیث نتیجه اهمیت داشت، بلکه از نظر بازگشت بازیکنان بین‌المللی نیز روزی ویژه برای ساپینتو و کادرفنی استقلال رقم خورد. 

