به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن این روزها با موجی از مصدومیت‌ها روبه‌روست و تازه‌ترین مورد، دزیره دوئه هافبک ۱۸ ساله این تیم است که در جریان تساوی برابر لوریان از ناحیه عضله دچار آسیب‌دیدگی شد و چند هفته از میادین دور خواهد بود.

دوئه فصل گذشته در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر اینتر میلان نقش پررنگی در برتری ۵ بر صفر پاری‌سن‌ژرمن داشت؛ او دو گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد تا در نهایت عنوان بهترین بازیکن دیدار را کسب کند. با این حال، مصدومیت اخیرش باعث شده تا برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از ادامه «طلسم بهترین‌های فینال» سخن بگویند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است. در آن سال، کینگزلی کومان پس از گل قهرمانی بایرن مونیخ مقابل پاری‌سن‌ژرمن به‌عنوان بهترین بازیکن فینال انتخاب شد، اما فصل بعد بارها به دلیل مصدومیت‌های عضلانی از ترکیب دور ماند.

در سال ۲۰۲۱ نیز انگولو کانته با درخشش در فینال مقابل منچسترسیتی، چلسی را به قهرمانی رساند و جایزه بهترین بازیکن را دریافت کرد؛ اما در فصل بعد به مدت سه ماه به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران و زانو غایب بود.

پس از آن، تیبو کورتوا در فینال ۲۰۲۲ با درخشش مقابل لیورپول، عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کرد، اما در فصل بعد با پارگی رباط صلیبی مواجه شد و ماه‌ها از میادین دور ماند. رودری، برنده عنوان بهترین بازیکن فینال ۲۰۲۳، و دنی کارواخال، که در فینال ۲۰۲۴ مقابل دورتموند درخشید، نیز در ادامه فصل با آسیب‌دیدگی روبه‌رو شدند.

اکنون مصدومیت دزیره دوئه، هرچند جدی نیست، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم این روند عجیب را در میان هواداران فوتبال زنده کرده است؛ روندی که از دید برخی به «طلسم بهترین بازیکنان فینال لیگ قهرمانان اروپا» تعبیر می‌شود.

