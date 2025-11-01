برزیل میزبان اجرای آزمایشی قوانین جدید VAR

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ایالت ریو دوژانیرو اعلام کرد مسابقات قهرمانی کاریوکا ۲۰۲۶، که از ۲۱ ژانویه آغاز خواهد شد، به‌عنوان مرحله آزمایشی طرح اصلاح‌شده استفاده از سیستم داور ویدئویی (VAR) برگزار می‌شود. این اقدام در راستای به‌روزرسانی قوانین داوری و افزایش شفافیت در روند تصمیم‌گیری داوران صورت گرفته است.

براساس گزارش رسانه‌های برزیلی، مهم‌ترین تغییر این طرح مربوط به مدیریت زمان بازی است. از این پس، هنگام بازبینی صحنه‌ها توسط VAR، زمان مسابقه متوقف خواهد شد و داور با علامتی مشخص توقف کرنومتر را اعلام می‌کند تا زمان واقعی بازی دقیق‌تر محاسبه شود.

همچنین مقرر شده است تمام صحنه‌های داوری مورد مناقشه حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان بازی به‌صورت ویدئویی منتشر شود تا هواداران و رسانه‌ها از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها آگاه شوند.

در بخش بررسی تصاویر نیز تغییراتی اعمال خواهد شد؛ بدین صورت که داور ابتدا تنها زوایایی را مشاهده می‌کند که توسط تیم VAR پیشنهاد می‌شود، اما در صورت نیاز می‌تواند درخواست بازبینی از سایر زوایا را مطرح کند.

در خصوص خطاهایی که در جریان مالکیت توپ رخ می‌دهد، تصمیم اولیه داور تنها در صورتی قابل بازگشت خواهد بود که صحنه خطا نزدیک محوطه جریمه اتفاق افتاده و تعداد مدافعان با مهاجمان برابر یا کمتر باشد.

این مجموعه تغییرات ابتدا در سطح مسابقات ایالتی برزیل مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در صورت کسب نتایج مثبت، احتمال دارد در رقابت‌های ملی این کشور و سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار گیرد. گفته می‌شود فیفا اجرای این طرح را از نزدیک زیر نظر دارد و در صورت موفقیت، امکان تبدیل این اصلاحات به استاندارد جهانی سیستم VAR وجود دارد.

