دعوت فلیک از ستاره شناخته نشده برای بازی با الچه

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، مدافع تیم دوم این باشگاه ممدو امباکه را به تمرین آماده‌سازی پیش از بازی با الچه فراخواند.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار بارسلونا برابر الچه، هانسی فلیک سرمربی آبی‌اناری‌ها از ممدو امباکه، مدافع سنگالی تیم دوم باشگاه، برای حضور در تمرینات تیم اصلی دعوت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که آندریاس کریستنسن در تمرینات غایب بود و پائو کوبارسی نیز به دلیل وضعیت جسمانی نامعلوم، در اوایل هفته با تیم تمرین نکرد.

امباکه که در فصل جاری در چهار مسابقه از هشت دیدار بارسا اتلتیک به میدان رفته و در تمامی آن‌ها در ترکیب اصلی حضور داشته است، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت شکستگی استخوان متاکارپ دست چپ، بار دیگر در شرایط بازی قرار دارد. دعوت اخیر از او می‌تواند نشانه‌ای از احتمال حضورش در فهرست بازی مقابل الچه باشد.

در تمرین امروز، ژاوی اسپارت نیز در کنار بازیکنان تیم اصلی حضور داشت. پیش‌تر بازیکنانی مانند تامی مارکس و ژوفر تورنتس نیز در تمرینات تیم بزرگسالان شرکت کرده بودند اما برای حضور در مسابقه هفته جاری بارسا اتلتیک مقابل خیرونا، دوباره به ترکیب تیم دوم بازگشتند.

ممدو امباکه، مدافعی قدرتمند و فیزیکی است که پیش‌تر نیز تجربه تمرین با تیم اصلی بارسلونا را داشته است. او تابستان ۲۰۲۳ از ویارئال به‌صورت قرضی به این باشگاه پیوست و پس از عملکرد موفق، بند خریدش از سوی بارسا فعال شد. قرارداد این بازیکن تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد و فصل گذشته از مهره‌های کلیدی تیم دوم محسوب می‌شد.

این مدافع سنگالی مسیر متفاوتی را در فوتبال حرفه‌ای پشت سر گذاشته است؛ او پیش از حضور در فوتبال اروپا، در ایالات متحده و در دانشگاهی در فلوریدا بازی می‌کرد و سپس به تیم لاس‌وگاس لایتس، زیرمجموعه لس‌آنجلس اف‌سی، پیوست. درخشش در فوتبال آمریکا باعث شد تا به ویارئال منتقل شود و طی دو فصل ۲۵ بازی برای تیم دوم و چند دیدار نیز برای تیم اصلی این باشگاه انجام دهد.

