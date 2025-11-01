خبرگزاری کار ایران
اوستون اورونوف، وینگر ازبکستانی پرسپولیس، در روز استراحت سرخ‌پوشان با حضور در زمین تمرین، برنامه آماده‌سازی خود را زیر نظر مربی بدنساز دنبال کرد تا هرچه زودتر به فرم مطلوب بازگردد.

به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف، بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس، صبح شنبه در حالی در تمرین اختصاصی شرکت کرد که سایر اعضای تیم روز استراحت خود را پشت سر می‌گذاشتند. این بازیکن پس از مصدومیت و افت مقطعی در هفته‌های گذشته، هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده و تمرینات ویژه‌ای را برای بازگشت به آمادگی کامل در دستور کار قرار داده است.

اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی پرسپولیس که در مقطع پیشین حضورش در این تیم از توانایی‌های اورونوف به خوبی بهره برده بود، امیدوار است این بازیکن بار دیگر به فرم درخشان فصل‌های گذشته بازگردد. اورونوف در مسیر قهرمانی پرسپولیس در آن دوره، نقش مؤثری ایفا کرد و اکنون با پشتکار و تمرینات فشرده، قصد دارد جایگاه خود را در ترکیب اصلی پس بگیرد.

ادامه تمرین این بازیکن در روز تعطیلی تیم، نشانه‌ای از انگیزه بالای او برای بازگشت به روزهای اوج است. گفته می‌شود ویه‌را پس از بازگشت به ایران از وضعیت بدنی اورونوف ابراز نارضایتی کرده و همین موضوع، انگیزه مضاعفی برای این وینگر ازبکستانی ایجاد کرده است تا دوباره نظر مثبت کادر فنی را جلب کند.

